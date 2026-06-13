Ukrajinský útok způsobil požár v ruském přístavu, jeden člověk zemřel


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Ukrajinský dronový útok v noci na sobotu způsobil požár v přístavu Těmrjuk v jihoruském Krasnodarském kraji. Jeden člověk zemřel a tři další utrpěli zranění, informoval tamní gubernátor Veniamin Kondratěv. Další útok podle místních úřadů způsobil požár v průmyslovém areálu v jihoruské Volgogradské oblasti, podrobnosti však zatím nejsou k dispozici, napsala agentura Reuters.

„Na Těmrjukský okres v noci zaútočily ukrajinské bezpilotní letouny. Pád jejich trosek způsobil požár v námořním terminálu,“ napsal Kondratěv na síti Telegram. „Bohužel při tom zahynul jeden člověk,“ dodal.

V ruské příhraniční Brjanské oblasti v pátek ukrajinský dronový útok zabil jednoho člověka a jednoho zranil, uvedl o několik hodin dříve tamní gubernátor Jegor Kovalčuk.

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Moskevský starosta Sergej Sobjanin v pátek zveřejnil na telegramu řadu zpráv, v nichž informoval o sestřelení dronů, které směřovaly k ruskému hlavnímu městu. Odborníci teď podle něj zkoumají na zemi jejich trosky.

Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi a zintenzivňuje útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Zasahuje zejména lokality spojené s ropným průmyslem.

Ruský vládce Vladimír Putin na pátečním setkání s vojáky v Kremlu uvedl, že Ukrajina se pomocí dronových útoků snaží „vnést rozkol do ruské společnosti, způsobit morální škody, vyvolat zmatek mezi ruskými občany a způsobit ekonomické škody“. Dodal, že tohoto cíle se ale Kyjevu nepodaří dosáhnout.

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