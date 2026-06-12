Ukrajinské i ruské úřady hlásí mrtvé a zraněné po nočních útocích

Ruské útoky v ukrajinské Sumské oblasti v noci na pátek zabily člověka a dalšího zranily, uvedla místní vojenská správa. Další zásahy Ukrajinci hlásili z Mykolajivu a Kyjevské oblasti. Gubernátoři tří ruských oblastí hlásí ukrajinské útoky, v Brjanské oblasti mluví o dvou mrtvých.
Šéf vojenské správy v Sumské oblasti Oleh Hryhorov v pátek uvedl, že ve městě Šostka zaútočily ruské síly na objekt civilní infrastruktury. Zemřela 44letá žena a další byla vážně zraněna, rozsáhlé škody utrpěla třípodlažní nebytová budova, dodal. Později šéf ukrajinských drah Oleksandr Percovskyj podle ruskojazyčného servisu BBC upřesnil, že úder mířil na železniční infrastrukturu v Sumské oblasti. Zemřela operátorka železniční stanice, když mířila do krytu. Zraněná je dispečerka stanice.
Tři další lidé utrpěli zranění v Mykolajivu na jihu Ukrajiny, uvedly podle Reuters místní úřady.
Ukrajinská Státní služba pro mimořádné situace ráno informovala, že hasiči zasahovali u požáru blíže neurčeného objektu infrastruktury v Boryspilu na předměstí Kyjeva. Tento objekt hořel v důsledku útoku ruského dronu. Požár zachvátil plochu o rozloze dva tisíce metrů čtverečních a při jeho hašení záchranáři použili i speciální techniku z místního letiště.
Rusko hlásí zásahy ve třech oblastech
Podle prozatímního gubernátora ruské Brjanské oblasti Jegora Kovalčuka zahynuli dva civilisté a dva byli zraněni v důsledku ukrajinské dělostřelecké palby v obci Suzemka. Dalších sedm osob bylo zraněno při dronovém úderu na čerpací stanici ve městě Starodub, jiný dronový útok v Brjanské oblasti pak zranil pětiletého chlapce.
Telegramový kanál Baza píše, že obyvatelé Nižněkamsku v Tatarstánu časně ráno hlásili, že letí drony. Jeden z nich údajně zasáhl vrchní patra dvanáctipodlažního domu. Podle šéfa regionu Rustama Minnichanova jsou tři lidé zranění a další obyvatele domu záchranáři evakuovali. Cílem dronového útoku byly podle něho také blíže neurčené podniky, ve kterých nebylo nutné přerušit provoz. Reuters píše, že v Tatarstánu sídlí velké závody na zpracování ropy a petrochemické firmy.
Gubernátor Samarské oblasti Vjačeslav Fedoriščev informoval, že na region znovu útočily ukrajinské drony a že se nikomu nic nestalo. Ukrajinský server 24kanal píše, že nad ránem obyvatelé Toljatti na sociálních sítích informovali o sérii silných výbuchů. Jejich centrem byl zřejmě chemický závod Toljattikaučuk a nad průmyslovou čtvrtí města stoupal černý dým.
Ministerstvo obrany v Moskvě podle ruské státní agentury TASS uvedlo, že ruská protivzdušná obrana v noci zničila 231 ukrajinských bezpilotních prostředků.
Podle ukrajinského letectva zaútočilo Rusko v noci na Ukrajinu 117 drony, z nichž 102 bylo zneškodněno. Zásahy byly zaznamenány na sedmi místech.
Informace válčících stran nelze v bojových podmínkách nezávisle ověřit.
Ukrajina se pátým rokem brání celoplošné ruské invazi, kterou rozpoutal v únoru 2022 ruský vládce Vladimir Putin.