Rusko zabíjelo v Sumské oblasti, Ukrajina zasáhla mosty na Krym

Ruský dronový útok v ukrajinské Sumské oblasti zabil ženu a zranil dvě její vnoučata, sdělila oblastní správa. Okupační úřady ohlásily, že ukrajinské údery poničily několik mostů mezi Krymem a Chersonskou oblastí. Cílem útoku byl i Sevastopol, kde kromě toho nebudou ve čtvrtek k dostání žádné pohonné hmoty. Nálet hlásí i ruský Krasnodarský kraj, kde hoří rafinerie.
V obci Znob-Novhorodske v ukrajinské Sumské oblasti jeden z ruských dronů zasáhl dům, ve kterém zahynula 67letá žena. V domě byla i dvě její vnoučata, která utrpěla zranění a skončila v nemocnici.
V Konotopu rovněž v Sumské oblasti ruský útok zabil jednoho člověka a další čtyři vážně zranil. Úder poničil rozvod plynu a radnice Konotopu rovněž sdělila, že po úderech je město bez dodávek elektřiny i vody.
Ukrajinské letectvo uvedlo, že ruské síly v noci na čtvrtek vyslaly na Ukrajinu dvě balistické střely Iskander a 221 dronů různých typů. Vzdušné obraně se podařilo 195 bezpilotních strojů sestřelit, případně radioelektronickým bojem neutralizovat. Na devíti místech zaznamenala Ruskem napadená země dopady střel i dronů, na dalších osmi místech pak dopadly trosky sestřelených bezpilotních strojů.
Ukrajinské údery na mosty na Krym
S pomocí dronů v noci útočila i Ukrajina. Šéf okupační správy Chersonské oblasti Vladimir Saldo na síti Telegram informoval, že ukrajinské drony útočily na dva mosty přes Severokrymský kanál u obcí Myrne a Preobraženka, silniční most mezi Perekopem a Armjanskem a most u obce Stavky.
Ukrajina útočila na mosty mezi Krymem a ukrajinskou pevninou už v předchozích dnech, opakovaně zasáhla třeba most přes Čonharský průliv.
Proukrajinský telegramový kanál Krymský vítr nyní tvrdí, že „na pozemních přístupech k poloostrovu nezůstaly žádné neporušené mosty“.
Okupační správa Sevastopolu: K benzinkám ani nejezděte
Ruská média ohlásila také řadu explozí v Sevastopolu, na který zaútočily rakety. Podle zpráv na sociálních sítích zasáhly mimo jiné místa poblíž zátok.
V Sevastopolu došlo k explozím poblíž zátoky Kazačja. Objevily se také zprávy o možných dopadech v blízkosti několika tamních zátok, kde mají Rusové vojenské základny.
Šéf tamní okupační správy Michail Razvožajev informoval motoristy, že je ve čtvrtek zbytečné zajíždět k čerpacím stanicím, neboť zůstávají bez pohonných hmot. Uvedl, že řidičům cisteren se v noci nepodařilo dojet do města.
Na jihu Ruska hoří po náletu velká rafinerie
Dronový útok zasáhl také ruský Krasnodarský kraj, kde podle zpráv ze sociálních sítí hoří velká ropná rafinerie Afipskij, jedna z největších v jižním Rusku. Podle některých zdrojů ji zasáhla řízená střela.
Úřady tvrdí, že požár je důsledkem pádu trosek sestřelených dronů. Kromě toho podle nich nálet v regionu zranil tři lidi a poškodil bytový dům, hospodářskou budovu a poškodil plynovod.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruské systémy protivzdušné obrany zachytily 330 ukrajinských dronů nad Brjanskou, Kurskou, Belgorodskou či Moskevskou oblastí, nad Krasnodarským krajem nebo nad Krymem, Černým i Azovským mořem.
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