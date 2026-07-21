Francie schválila zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími 15 let

Francouzští poslanci schválili zákaz užívání sociálních sítí dětmi mladšími patnácti let. Podle agentury AFP hlasovalo pro tuto reformu 279 zákonodárců, proti bylo 81 poslanců. Jde o první takový zákaz v Evropě. Zákon, který má chránit zdraví dětí a dospívajících, má vstoupit v platnost v září. Obsahuje také zákaz mobilů na středních školách.
Dolní komora francouzského parlamentu návrh zákona schválila definitivně poté, co ho už odpoledne podpořil Senát. Zavedení opatření slíbil francouzský prezident Emmanuel Macron.
Podle AFP jde o stěžejní opatření na konci jeho druhého a posledního funkčního období. V prezidentských volbách v dubnu příštího roku se už o další mandát ucházet nemůže.
Schválený zákon bude po internetových platformách vyžadovat zavedení systémů ověřování věku. Zahrnuje také zákaz mobilních telefonů na středních školách.
Součást trendu
Zhruba desítka evropských zemí včetně Španělska či Dánska v současnosti připravuje vlastní pravidla pro věkové omezení na sítích. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do patnácti let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš (ANO).
Česká vláda v pondělí rovněž podpořila návrh na zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách. Mnoho členských států EU požaduje společný evropský přístup.
Podle francouzských úřadů tráví každý druhý teenager dvě až pět hodin denně na chytrém telefonu. Podle statistiky z prosince přibližně 90 procent dětí ve věku dvanáct až sedmnáct let denně používá chytré telefony k přístupu na internet, přičemž 58 procent z nich používá svá zařízení pro přístup k sociálním sítím.
Zpráva zdůraznila řadu škodlivých účinků vyplývajících z používání sociálních sítí, včetně sníženého sebevědomí a zvýšeného vystavení obsahu spojenému s rizikovým chováním, jako je sebepoškozování, užívání drog a sebevraždy.
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