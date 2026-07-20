Vláda projedná navýšení penzí podle věku či zákaz mobilů ve školách


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Kabinet Andreje Babiše (ANO) čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Novela je užší, než kabinet původně avizoval, upravuje dosavadní přidávání k penzi podle věku. Po osmdesátce by se měla navýšit každých pět let o 500 korun, ve 100 letech pak o tisícikorunu. Nyní se důchody navyšují v 85 letech o 1000 korun a ve stovce o další 2000 korun. Vláda by mohla projednat i vyjádření ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla ohledně nedávného summitu NATO v Ankaře.

Návrh obnovuje i navyšování důchodů pracujícím penzistům za odpracovaný čas navíc a upravuje také výplatu důchodů do ciziny v cizí měně. Vypadly z něj naopak slibovaný návrat k vyšší valorizaci penzí i zastropování důchodového věku na 65 letech.

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Ilustrační snímek

Jako poslaneckou iniciativu předloží vládě návrh na zákaz používání mobilních telefonů a jiných elektronických komunikačních zařízení při vzdělávání premiér Babiš s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO).

Ministři posoudí i úpravu zákonů o civilním letectví, která má omezit administrativu, a návrh senátorů, aby 28. srpen byl ustanoven jako významný den pod názvem Den Orla. Připomínat má pouť na Svatém Hostýně na Kroměřížsku, při níž se v roce 1948 na 100 tisíc členů organizace dožadovalo obnovení samostatné činnosti. Na 200 lidí včetně vedoucích představitelů Orla bylo následně komunistickou justicí odsouzeno k vysokým trestům.

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Na programu má vláda také výroční zprávy o extremismu a předsudečné nenávisti a o plnění akčních plánů prevence domácího a genderově podmíněného násilí. V souvislosti s první zmíněnou zprávou v sobotu server Seznam Zprávy uvedl, že v není zmíněné vládní hnutí SPD, které se v ní předtím objevovalo opakovaně. Z ministerstva vnitra také odcházejí dva z autorů dokumentu. Důvod neuvedli, podle serveru je jím i finální podoba zprávy. Ministr Lubomír Metnar (ANO) se k věci vyjádří v pondělí, informace o víkendu na síti X označil za lživé a manipulativní.

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