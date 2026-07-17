Vláda chce rozšířit věkově podmíněné valorizace penzí, opozice plošnost nechápe

Kabinet hodlá v pondělí schválit první důchodové změny v tomto volebním období, sdělil České televizi premiér Andrej Babiš (ANO). Penzistům po dosažení osmdesáti let chce od ledna nad rámec valorizace přidat pět set korun měsíčně. O další peníze si mají přilepšit i ještě starší důchodci. Novinku zdůvodňuje tím, že seniorům rostou náklady na léky nebo sociální služby. Opozice by místo tohoto plošného růstu radši víc podpořila nemocné seniory.
„Věkově podmíněné valorizace rozšiřujeme o další prvky. Znamená to, že každý důchodce od osmdesáti let získá o pětistovku navíc ke svému důchodu. Stáří, jak vidíme na peněženkách současných seniorů, je opravdu dražší i z hlediska pobytových služeb,“ sdělil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).
Dosud stát vyplácí tisíc korun měsíčně navíc důchodcům při dosažení 85 let. Nově tedy získají pětistovku měsíčně už penzisté po osmdesátých narozeninách. Od devadesáti to pak bude celkem 1500 korun a 95letí si polepší dohromady o dva tisíce.
Navyšování podle věku chce vláda řešit už v pondělí 20. června, informoval Babiš. Stihnout ho kabinet podle Juchelky hodlá do konce roku. Zmíněný vládní návrh by v příštím roce přišel na více než 2,5 miliardy.
Výdaje za potraviny i pečovatelské služby
V Česku ke konci prvního čtvrtletí letošního roku pobíralo starobní důchod přes 2,3 milionu lidí. Chystaná změna by se od ledna vzhledem k věku dotkla třeba brzy právě 95leté Zdeny Pokové, která bydlí v jednom z pražských domovů s pečovatelskou službou.
Poková pobírá měsíční důchod přesahující 22 tisíc korun. Nejvíc peněz utratí za jídlo, služby pečovatelek a nyní také za oděvy. „To je to stáří. Teď jsem hrozně zhubla a všechno mi je velké, tak nějaké oblečení potřebuju,“ vysvětluje.
V roce 2019 seniorce stát, stejně jako všem dalším penzistům nad 85 let, zvýšil kromě běžné valorizace důchod mimořádně o tisíc korun měsíčně. Od ledna by měla podle výpočtu vlády dostat další tisícovku. „Člověk musí žít tak, aby vyšel. Jestliže dostanu přidáno, budu šťastnější, protože nebudu muset tolik počítat,“ říká.
Opozice by raději cílila na jednotlivce
Věkově podmíněným valorizacím „nerozumí“ předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL a Juchelkův předchůdce na ministerstvu Marian Jurečka. „Dejme ty finanční prostředky například do zvýšené podpory příspěvku na péči nebo do sítě sociálních služeb,“ navrhuje.
„Větší smysl než plošně přidávat má individuálně lidem přidat na péči, aby si mohli nakoupit služby tam, kde jsou k dispozici,“ míní místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).
Odklad plošné valorizace
Vláda chce také v pondělí schválit návrh na větší zvýhodnění důchodců, kteří si při penzi přivydělávají. Koalice naopak, oproti plánu z jara, zatím nepočítá s tím, že by od ledna schválila i štědřejší valorizace důchodů pro všechny. To chystá prosadit s platností až od ledna 2028. Ještě na jaře to přitom plánoval ministr práce poslat do sněmovny společně s věkově podmíněnými valorizacemi.
Během příštího roku zvýšíme řádné valorizace, aby byly o půlku růstu reálných mezd a o inflaci, slibuje místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD). „Klasické řádné valorizace by se navyšovaly tak jako tak až od roku 2029, tak to uděláme v jednom balíčku během příštího roku,“ dodává.
Podle předsedy ODS Martina Kupky by však bylo nejlepší, „kdyby vláda Andreje Babiše na důchodovou reformu nesahala a neničila ji“. „Pro zachování důstojných penzí i pro všechny další generace důchodová reforma, kterou jsme přinesli, byla velmi důležitá,“ myslí si.
Vládní koalice chce s platností od ledna 2028 ve sněmovně prosadit i další důchodové změny. Mezi nimi je třeba i návrat k zastropování věku odchodu do penze na 65 letech, což občané reálně pocítí po roce 2030.
Průměrný starobní důchod se každoročně zvyšuje, loni lehce překročil 21 tisíc. Před deseti lety se pohyboval kolem jedenácti tisíc korun. Každým rokem tak výdaje státu na penze stoupají. Podle nejnovějších dostupných dat z předloňska dosáhly skoro 600 miliard korun.