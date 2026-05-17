Krajům chybí peníze na sociální služby, do budoucna by mohlo pomoci víceleté financování


před 16 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Domovy pro seniory a také další sociální služby pravidelně řeší potíže s financováním a volají pro dlouhodobém řešení. Některé kraje chtějí ještě od ministerstva práce a sociálních věcí získat víc peněz, než kolik pro letošek dostaly, a zároveň hledají zdroje ve svých rozpočtech. Současný a bývalý ministr práce se přou, kdo způsobil letošní vyhrocenou situaci. Řešením do budoucna by mohlo být víceleté financování, do kterého by se ve větším rozsahu zapojily také samosprávy a soukromé zdroje.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) uvádí, že jeho vláda zdědila rozpočet po té minulé a „zůstali jsme na stejném – u áčkové sítě 26,157 miliardy korun“. Dodává, že „ty jsme doplnili o 1,4 miliardy korun, které jsem našel právě pro financování té áčkové sítě sociálních služeb“.

Bývalý ministr a nyní poslanec Marian Jurečka (KDU-ČSL) tvrdí, že tam chybí 2,8 miliardy korun. „Proč to tam chybí, je z důvodu, že vláda navrhla zvýšit tarifní tabulky pro platy. To vláda udělala, ale už k tomu neposlala peníze.“

Volání po dlouhodobém financování

Zařízení sociální péče volají po dlouhodobém řešení financování. Ministr Juchelka hodlá představit obrysy možných změn v příštím roce.

O náročném sestavování vlastního rozpočtu vědí hodně například v Charitě Litoměřice. Její ředitelka Petra Smetanová říká, že nejsou zřizování státem. „To znamená, že nemáme platy, ale mzdy.“ Důležitější však je, že si je nemohou dovolit nezvýšit, protože by propadli na trhu práce. „Tedy první věc je, že byla navýšena minimální mzda od ledna a druhá věc je, že ministerstvo nařídilo navýšit platy.“

I tak ale podle ředitelky neodpovídají náročnosti práce pečovatelek. Volá proto po víceletém financování sociálních služeb, které by organizacím usnadnilo nejen samotné plánování, ale i zajištění stabilního provozu. „Pevně doufám, že bude ještě nějaký finanční zdroj. Máme to spočítáno tak, že bychom vyšli, ale nebudeme moct třeba dokoupit nebo obnovit dostatečné množství materiálu. A pokud by to trvalo delší dobu, tak už se to propíše do kvality služeb.“

Prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký uvádí, že v letošním roce bude chybět jeden a půl až dvě miliardy korun. „Pan ministr říkal, že pokud se ukáže, že ze superdávky ještě zbydou nějaké peníze a podaří se tam něco ušetřit, tak je připraven jakoukoliv úsporu poslat do sociálních služeb.“

Jasněji by podle ministra Juchelky mohlo být během letních prázdnin.

Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce
Superdávka (ilustrační foto)

Na poskytnutí více peněz se shoduje koalice i opozice

Místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lucie Šafránková (SPD) považuje poskytnutí peněz pro sociální služby za správný cíl. „Protože ta ambulantní a terénní sociální péče je alfou a omegou, abychom se dokázali postarat o naše nejzranitelnější skupiny občanů.“

Nalezení dostatečných prostředků v rozpočtu považuje za důležité i další místopředsedkyně výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). Očekává to od ministra práce Juchelky i od ministryně financí Aleny Schillerové (ANO).

Jaké jsou cesty k víceletému financování

Do budoucna má pomoci víceleté financování organizací. Podle zástupců vlády i opozice je potřeba zapojit víc také samosprávy a soukromé zdroje. „Některé kraje, jako Moravskoslezský, tak zavazuje obce, aby se podílely na krajské síti sociálních služeb. A za mě to je správná cesta,“ říká ministr Juchelka. Jurečka soudí, že potřebujeme větší zapojení privátních subjektů a větší zapojení spolufinancování. „To všechno musíme udělat,“ dodává bývalý ministr.

Dotace na sociální služby pro obyvatele nyní rozdělují kraje, a to vždy jen na rok. Například Pardubický kraj uvádí, že propad je příliš velký a vlastní zdroje nestačí. Dotace podle něj nereflektují vládou schválené zvýšení platů ani nutný rozvoj péče.

Rozdíl mezi požadavky a skutečně získanými částkami státních dotací na sociální služby je podle vyjádření jednotlivých regionů pro ČT nejcitelnější u Prahy – požadavky dosahovaly skoro osmi miliard, získala jen 2,16 miliardy. V Moravskoslezském, Ústeckém a Středočeském kraji chyběla zhruba miliarda korun. Liberecký, Olomoucký, Pardubický a Zlínský region dostaly o 400 až 600 milionů míň. U ostatních se rozdíl pohyboval mezi dvěma a třemi sty miliony korun.

Na podporu nemají poskytovatelé péče nárok automaticky, musí o ni vždy znovu žádat. Nápor na tato zařízení přitom poroste. „Dneska máme osob starších 65 let asi jednadvacet procent. A v roce 2040 jich už bude dvacet pět procent. A v roce 2060 očekáváme, že to číslo překročí třicet procent,“ uvedl ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce a sociálních věcí Tomáš Machanec.

Stát nyní eviduje přes 2,3 milionu starobních důchodců. V průměru si přijdou na 21 793 korun měsíčně (stav letos v březnu). Nejvyšší důchody pobírají senioři v Praze (v průměru 23 479 korun), ženy zde ale dostávají zhruba o dva tisíce korun méně (21 150 korun). Druhé nejvyšší penze mají senioři v Moravskoslezském kraji (23 045 korun) a seniorky ve Středočeském kraji (20 133 korun). Na opačném konci žebříčku zůstává Karlovarský kraj, kde jsou částky nejnižší u obou skupin (muži průměrně 21 197 korun, ženy 19 265 korun).

Chytré technologie pomáhají seniorům být déle samostatní, lidskou péči ale zcela nenahradí
Ilustrační foto

Výběr redakce

Krajům chybí peníze na sociální služby, do budoucna by mohlo pomoci víceleté financování

Krajům chybí peníze na sociální služby, do budoucna by mohlo pomoci víceleté financování

před 16 mminutami
V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí, několik jich zranil

V italské Modeně najel řidič do skupiny lidí, několik jich zranil

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

Desítky tisíc lidí se sešly na dvou protichůdných protestech v Londýně

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP

Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP

před 10 hhodinami
Na Zemi ráj neexistuje, jsme tak prohnilí, říká držitel Nobelovy ceny

Na Zemi ráj neexistuje, jsme tak prohnilí, říká držitel Nobelovy ceny

před 12 hhodinami
Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech

Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech

před 13 hhodinami
Uhynulá velryba u dánského ostrova je Timmy, potvrdily úřady

Uhynulá velryba u dánského ostrova je Timmy, potvrdily úřady

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Krajům chybí peníze na sociální služby, do budoucna by mohlo pomoci víceleté financování

Domovy pro seniory a také další sociální služby pravidelně řeší potíže s financováním a volají pro dlouhodobém řešení. Některé kraje chtějí ještě od ministerstva práce a sociálních věcí získat víc peněz, než kolik pro letošek dostaly, a zároveň hledají zdroje ve svých rozpočtech. Současný a bývalý ministr práce se přou, kdo způsobil letošní vyhrocenou situaci. Řešením do budoucna by mohlo být víceleté financování, do kterého by se ve větším rozsahu zapojily také samosprávy a soukromé zdroje.
před 16 mminutami

V Říčanech omylem zvedli daň z nemovitosti. Vynahradíme vám to, kaje se radnice

Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a říká, že omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje.
před 1 hhodinou

VideoJakou roli při hašení v Českém Švýcarsku sehrály vrtulníky, rozebrala Zóna ČT24

Když 2. května vznikl v Českém Švýcarsku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou lesní požár, hasiči velmi rychle vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Okamžitě žádali o leteckou pomoc nejen policii, ale i armádu. Také to byl rozdíl oproti požáru v roce 2022. Novému, odlišnému přístupu se věnovala Zóna ČT24 ve velké reportáži. Ptala se i pilotů a palubního personálu policie a armády, jaké poučení si vzali z obřího požáru ve Hřensku. Zjišťovala také, kdy se do podobných hašení zapojí objednané velkokapacitní vrtulníky Black Hawk a hlavně specializované stroje Firehawk. Pořad rovněž nabídl zatím nezveřejněné záznamy.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

VideoBohaté ložisko českého granátu umožňuje prodloužit těžbu v Podkrkonoší

Družstvo Granát Turnov bude těžit v Dolní Olešnici v Podkrkonoší o pět let déle, než se plánovalo. Tamní ložisko je nečekaně bohaté. Šperkařům sice uškodil covid i úbytek zákazníků z Ruska, zájem o klenoty osázené českými granáty se ale ukázal jako trvalý. Kámen barvy holubičí krve má ideální vlastnosti pro broušení. „Ve světě se nacházejí obdobné pyropy, ale ne v takovém množství a ne takové kvalitě, jako jsou zrovna tady,“ řekl geolog Jiří Morysek. Těžba nesmí být příliš hlučná, prašná a nemůže ani snížit hladinu spodní vody. Dolní Olešnici do rozpočtu přináší ročně stovky tisíc korun.
před 9 hhodinami

VideoHistorik Snyder se v Lucerně zamýšlel nad demokracií a autoritářstvím

Americký historik Timothy Snyder v rámci festivalu Svět knihy hovořil v pražské Lucerně. Zamýšlel se nad vztahem mezi Evropou, Amerikou a Ukrajinou a reflektoval současné dění z perspektivy křehké rovnováhy mezi demokracií a autoritářstvím.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

Policie zadržela člověka, který se vpodvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Riegerově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Mluvčí policie Veronika Hyšplerová řekla, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítá odhad České národní banky, podle kterého schodek veřejných financí překoná příští rok tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Národní rozpočtová rada pro ČT spočítala, že by tři procenta znamenala deficit 356 miliard korun. Ministryně ujišťuje, že prolomení tříprocentní hranice vláda nedopustí.
před 10 hhodinami

VideoPolitické spektrum: Balbínova poetická strana, Hnutí Kruh, Rebelové

Česká televize pořádá před komunálními volbami sérii debat se zástupci politických uskupení, která nejsou zastoupena ve sněmovně. Pozvání do Politického spektra v sobotu 16. května přijali Jiří Hrdina (Balbínova poetická strana), Marta Martinová (Hnutí Kruh) a Miloslav Zientek (Rebelové). Debatu moderovala Štěpánka Martanová.
před 15 hhodinami
Načítání...