Poslanci se věnovali chystaným změnám v superdávce

Zástupci všech poslaneckých klubů se ve čtvrtek sešli na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde jednali o změnách v superdávce. Týkat se mají například podpory samoživitelů nebo nákladů na bydlení. Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce úpravy ve sněmovně prosadit do konce října.
Jednání o změnách v nastavení takzvané superdávky trvalo zhruba dvě hodiny. „V tuto chvíli jsme předložili naše návrhy, které plynou z ministerstva. Jsou to normativní náklady na bydlení, které budeme upravovat, a taktéž zranitelnost,“ uvedl Juchelka.
„Věděli jsme, že normativy jsou nastaveny tak, že nereflektují území v některých lokalitách. Takže za to jsme rádi,“ řekla Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). „Co se týká rozšíření samoživitelek s dětmi do 15 let, tak to je u nás určitě taky dobrá zpráva,“ dodala.
Následovat mají další změny
Později mají následovat další změny. Ministr Juchelka chce například úpravy v posuzování majetku žadatelů o podporu. Vlastní návrhy plánuje i opozice. „Větší motivaci nastavit pro pracovní bonus, aby opravdu práce byla něčím, co je velmi motivující. A zároveň je taky potřeba udělat úpravu u pečujících osob nebo OSVČ,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Lucie Šafránková (SPD) soudí, že je potřeba celá řada změn. „Ať už se to týká lidí, kteří jsou dneska v exekucích, v insolvencích.“
Superdávka nahrazuje příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti.