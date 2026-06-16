Na zastropování věku odchodu do důchodu se nemusí spěchat, soudí Juchelka


před 23 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let, volební slib současné vlády, bude splněn během čtyř let jejího období, nyní se na to nemusí spěchat, řekl v pořadu Interview ČT24 ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO). „Uvidíme, zda se to stihne,“ uvedl pak k dotazu moderátora Daniela Takáče, zda se od ledna 2027 spustí zamýšlená valorizace důchodů o inflaci a půlku mzdy, namísto jedné třetiny. Dále věří, že u superdávky zbudou ministerstvu peníze, aby pak mohlo podpořit provozovatele sociálních služeb. Pokud nezbudou, budou si muset kraje a obce pomoci ze svých účtů samy, nebo zahájit jednání s ministerstvem financí, uvedl Juchelka.

Slib omezit věk odchodu do důchodu na 65 let (minulou vládou zvýšen na 67 let, pozn. red.) stále platí, řekl ministr. Zatím se to ještě nepodařilo spojit do zamýšleného „balíčku“ s předčasnými odchody do důchodu u náročných odvětví. Čeká se také na data z jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů.

„Nemusí se na to spěchat,“ shrnul ministr s tím, že se to týká až roku 2031 a že k zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let dojde do konce čtyřletého období současné vlády.

Stihne se od ledna valorizace důchodů?

„Uvidíme, zda se to takto stihne. Chceme, aby to bylo,“ odpověděl ministr na dotaz, zda bude od ledna 2027 nové valorizační schéma důchodů, které by kromě inflace nově zohledňovalo padesát procent růstu reálné mzdy (namísto původní třetiny) a nové odstupňování zvyšování důchodů podle věku.

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Doplnil, že legislativní proces byl už nastartován. Chce to v této podobě, spolu s dalšími souvisejícími změnami, dát pak co nejdříve na jednání vlády. „Chci všechny ubezpečit, že u řádných valorizací, ať se ten vzoreček změní z jedné třetiny na jednu polovinu, tak to nehraje žádnou roli, protože reálné mzdy máme pořád na úrovni roku 2021 a třeba až od roku 2030, 2031, budou znovu zohledněny v řádné valorizaci reálné mzdy,“ dodal Juchelka.

„Opravdu ty další čtyři roky, do roku 2031, nebudou náklady na důchody stát vůbec nic, protože nám nerostou reálné mzdy,“ uvedl.

S mimořádnou valorizací důchodů se nepočítá. „Není nyní na stole,“ řekl.

Jak řešit situaci poskytovatelů sociálních služeb

Ministr práce a sociálních věcí se v pořadu také vyjadřoval ke kritice poskytovatelů sociálních služeb. Stát provozovatelům za poskytování služeb pro seniory, postižené a další potřebné platí dotacemi. Podle jejich asociace tři čtvrtiny organizací dostaly letos méně než loni, i když vláda nařídila zvýšení platů.

Průzkum mezi 197 zařízeními ukázal, že velké části domovů seniorů, pečovatelských služeb a dalších zařízení chybí peníze na provoz i výdělky. Některé zvažují propouštění a omezení péče, uvedla v pondělí agentura ČTK s odkazem na průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb.

Juchelka zmínil přidání 1,4 miliardy korun pro kraje z fondu ministerstva. Uznal, že tento „balík“ není dostatečný, protože státní rozpočet je „napnutý“. Řekl, že krajům slíbil, že pokud něco zbude na superdávce, převede jim to právě k těmto sociálním účelům. „Když nezbude, budou si v tuto chvíli muset poradit samy, nebo začít jednání na úrovni ministerstva financí.“ Ministr dodal, že kraje a obce mají na svých účtech kolem 600 miliard, které by mohly využít na překlenovací období. „Všichni by se měli na tom dobrovolně podílet.“

Přesun romské agendy má přinést větší efektivitu

V další části pořadu se hovořilo o převodu agendy romské menšiny a agendy zdravotně postižených z Úřadu vlády na ministerstvo práce a sociálních věcí. Juchelka si od toho slibuje větší efektivitu a větší koordinaci v rámci resortu: „V rámci jednotlivých odborů se dokážeme lépe domluvit na věcných věcech, které můžeme konkrétně dodat lidem.“ Očekává tedy například větší rychlost v rámci vnitřního připomínkového řízení a větší zapojení dalších ministerstev.

V úterý oznámila vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková, že rezignovala na svou funkci. Za důvod své rezignace označila právě přesun romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na její další koordinování. Uvedla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat.

Zmocněnkyně pro romské záležitosti rezignovala kvůli přesunu agendy
Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková (na snímku z prosince 2024)

Odchod z Rady vlády pro záležitosti romské menšiny oznámili podle serveru Romea.cz také její místopředseda Marián Dancso a člen rady Tomáš Ščuka. Oba mají podle agentury ČTK skončit k 30. červnu. I pro ně je důvodem nesouhlas s přesunem romské agendy pod ministerstvo práce a sociálních věcí a obavy z posilování stereotypu, že Romové jsou především sociálním tématem, uvedl server.

Juchelka k odchodu Fukové řekl, že na ministerstvu se romské problematice věnuje celý odbor. „Máme i první romskou náměstkyni v historii České republiky,“ řekl.

Juchelka podpořil záměr zrušit televizní a rozhlasové poplatky

Ministr také řekl, že v pondělí na vládě podpořil schválení návrhu zákona o financování veřejnoprávních médií, kterým se ruší dosavadní poplatkový systém a převádí financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet. Uvedl, že tak to má nastaveno 17 států Evropské unie a kritizoval minulou vládu, že poplatky zvýšila a rozšířila okruh jejich plátců.

Odmítl, že by chtěl mít veřejnoprávní média kontrolovaná vládou. Od změny si slibuje, že Česká televize začne šetřit a bude efektivní televizí 21. století.

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