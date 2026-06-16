Vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková rezignovala

Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková rezignovala na svou funkci. Své rozhodnutí oznámila premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Důvodem rezignace je podle Fukové přesun romské agendy pod ministerstvo práce a rozdílný pohled na její další koordinování. Fuková uvedla, že výsledné nastavení jí neumožňuje funkci efektivně vykonávat.
Fukovou do pozice vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny jmenovala před Vánocemi 2022 minulá vláda, když rozhodla o zřízení pozice. S jejím vznikem počítala schválená strategie romské integrace.
Přesunu agendy lidských práv a protidrogové politiky z gesce úřadu vlády pod čtyři ministerstva schválila vláda bez projednání se zaměstnanci a experty před měsícem. Vládní experti na romskou problematiku se mají od července přemístit na ministerstvo práce.
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