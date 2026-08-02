Web Státního zdravotního ústavu napadli hackeři, zůstává nedostupný

Webové stránky Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v sobotu večer napadli hackeři. Nedostupné pravděpodobně budou minimálně další dva dny, uvedla v neděli dopoledne instituce zřizovaná ministerstvem zdravotnictví. V sobotu o útoku informoval také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).
„Z důvodu forenzní analýzy budou naše webové stránky nedostupné pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin. Nebyla ohrožena žádná citlivá data ani chod SZÚ, protože web provozujeme externě,“ napsali zástupci SZÚ.
Místo běžné stránky s černým textem na bílém pozadí a modrým logem ústavu byly v sobotu kolem 22:30 večer na webu zelené a červené nápisy. Krátce před 23. hodinou byly webové stránky jen bílé bez textu, poté na ně byla doplněná informace o tom, že jsou v rekonstrukci.
SZÚ je vědeckou a odbornou institucí, která má přispívat k prevenci a kontrole nemocnosti obyvatel v tuzemsku. Sleduje šíření nemocí a zkoumá vliv prostředí na zdraví lidí. Hlavní sídlo má v Praze, instituce je podřízená ministerstvu zdravotnictví.
Hackerské útoky na státní instituce, obce, ale také nemocnice, se s různými dopady se objevují opakovaně. Například v roce 2014 změnili hackeři také obsah webu Českých drah. Cílem hackerů se stala v úterý tento týden také městská síť ve městě Šumperk, chod úřadu byl omezen.