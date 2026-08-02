Izrael podle palestinských úřadů zabil v Pásmu Gazy osm lidí

Izraelské údery v noci na neděli zasáhly několik domů v Pásmu Gazy a zabily osm lidí. Podle agentury AFP to uvedla civilní ochrana v Pásmu Gazy, kterou kontroluje teroristické hnutí Hamás. Dalších osm obětí zaznamenala organizace po izraelských úderech už v sobotu. Izraelská armáda údery zatím nekomentovala.
Palestinská civilní ochrana tvrdí, že izraelská armáda útočila na několika místech v Pásmu Gazy – v Chán Júnisu, Dajr Balahu či ve městě Gaza. Mezi mrtvými jsou podle jejích údajů i žena a dítě.
V Pásmu Gazy platí od loňského října příměří, Izrael a Hamás tvrdí, že ho druhá strana porušuje. Od začátku příměří izraelské údery zabily přes 1200 osob, tvrdí palestinské úřady. V červenci to bylo 152 osob, což je nejvyšší počet od začátku roku. Izrael přišel o pět vojáků a jednoho externího zaměstnance armády.
Pásmo Gazy je v současnosti rozděleno na zónu pod kontrolou Izraele a oblastí, kde vládne Hamás. Příměří zastavilo izraelské tažení v Pásmu Gazy vyvolané teroristickým útokem Hamásu a jeho spojenců ze 7. října.
Tento týden zprostředkovatelé a Rada míru, která dohlíží na plnění příměří, připravili plán na postupné odzbrojení Hamásu i dalších palestinských skupin v Pásmu Gazy. Hamás s návrhem souhlasil, Izrael se dosud oficiálně nevyjádřil, ačkoliv izraelské zdroje tvrdí, že Tel Aviv má vůči dokumentu zásadní výtky.