Při nehodě přišla o část nohy. Život může na motorce zachránit i kvalitní výbava

Tragická bilance řidičů motocyklů – letos už jich na silnicích zemřelo čtyřicet a dva spolujezdci. Loni za celý rok jich bylo šedesát. Podle policie patří mezi hlavní příčiny tragických nehod motorkářů přecenění schopností, hlavně pak nezvládnutí stroje ve vysokých rychlostech. Přes 40 procent nehod pak zaviní řidiči osobních aut, kteří jezdce na motorce přehlédnou a nedají jim přednost. Život může zachránit i kvalitní oblečení
„Motorkář může být v zákrytu za dalším vozidlem, případně ho řidič vůbec nevnímá,“ komentuje Jan Straka z policejního prezidia záběry z dopravních nehod osobních aut a motorkářů. Zachycují neustále se opakující příčiny vážných nehod, často s tragickým koncem. Situace, kdy řidiči aut nedají přednost motocyklistům, kterým zbydou jen zlomky vteřin na reakci.
„Tady odsud není vidět, auto máme schované nebo motorkáře za živým plotem. Teď teprve zjišťuju, že se něco děje, ale moje reakční doba je vteřina. A pak když šlápnu na brzdu, tak už jsem čumákem v tom autě, potažmo v tom motorkáři,“ ukazuje názorně nepřehledné místo hlavní instruktor z organizace Učme se přežít Jiří Novotný.
Často ale chybují i někteří motocyklisté, hlavně při průjezdu zatáček. „Typicky – rovinka, přijíždím, brzdím, zkracuji si dráhu a už mě to vynáší. Čím víc brzdím, tím víc mě to vynáší,“ přiblížil Novotný na praktickém případu. „V tu chvíli, kdy mě to vynáší, tak musím uvolnit ruce, nasměrovat pohled a položit se do té zatáčky. Ve chvíli, kdy sáhnu po brzdě, tak mě to bude vynášet ještě o to víc“ dodal.
I proto je podle něj důležité neustále trénovat jízdní schopnosti a usedat na motorku jen v kvalitním oblečení. Praxe ale ukazuje, že někteří motocyklisté to stále podceňují.
Kvalitní ochranné prvky
Právě kvalitní motorkářské oblečení zachránilo život 49leté Zdeňce Hildové. Před měsícem jela s kamarádem na projížďku. Na rovném úseku v mírné zatáčce ale do ní najel řidič osobního auta. Náraz byl tak silný, že ji vymrštil ze stroje a přišla o část levé nohy.
„Obrovské štěstí, že tam byl kamarád, který mi to zaškrtil a zastavil tam nějaký hasič a spolu tito dva zavolali záchranku a měli záchranáře na telefonu,“ přiblížila vypjaté momenty Hildová. Kromě utržené nohy prodělala ještě čtyři další operace. Tvrdí, že jí kvalitní oblečení a ochranné prvky, třeba takzvaný páteřák, zachránily život.
„Když máte tři děti, tak si řeknete – ano, udělám všechno správně,“ svěřila se Hildová. „V životě jsem nebourala, ani v autě. A vlastně mi řekli, že jsem měla obrovské štěstí, protože takové nehody se nepřežívají,“ dodala. Podporu má teď hlavně v rodině a v naději, že dostane protézu.
„Ty děti to vidí jako černou a bílou. Černá znamená – máma není, bílá – máma je. Ale nemám nohu a vlastně oni na to koukají úplně stejně. Máma vstane z postele, dají jí umělou nohu a všechno bude jako dřív. Takže na tom musím tady makat, aby to vlastně bylo jako dřív,“ je přesvědčená Hildová. Co nejdřív se chce vrátit do práce. A věří, že i na motorku.