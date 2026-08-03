Opět padají rekordy. Morava a Slezsko hlásí nejteplejší den v dějinách měření

Vlna veder v pondělí po víkendové přestávce pokračuje. Zejména na jihovýchodě území překonávají teploty rekordy pro tento den. Vůbec nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku.
Ke čtvrté hodině odpolední byl překonán nebo dorovnán teplotní rekord pro tento den na 32 stanicích z 169. Už ve 14:50 dosáhla teplota ve Strážnici na Hodonínsku 39,9 stupně Celsia, čímž překonala dosavadní absolutní teplotní rekord Moravy a Slezska z roku 2013. Dosavadní maximum 39,7 stupně držela stanice Brod nad Dyjí, stejná teplota byla naměřena i letos 28. června v Třebíči.
Meteorologové přitom očekávají, že pondělí by mělo být chladnější než úterý a středa, kdy zřejmě současná vlna veder vyvrcholí a teploty by mohly atakovat čtyřicetistupňovou hranici.
Podívejte se na automaticky aktualizovanou mapu, která ukazuje, kde všude už teplotní rekordy padly a kde byly dorovnané.