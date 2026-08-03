Týden bude zřejmě tropický, teploty mohou vyšplhat až na 39 stupňů

Celý tento týden má být v Česku tropický s teplotami až 39 stupňů. Koncem týdne se sice ochladí, ale nejvyšší teploty budou stále kolem třicítky. Většina dnů bude jasná, ale každý den se mohou místy objevit bouřky. Meteorologové nadále varují před zátěží teplem. Extrémní vedra zvyšují riziko přehřátí, dehydratace i pracovních úrazů.
V minulém týdnu byly zhruba v jeho polovině velmi vysoké teploty, které se ve čtvrtek dokonce dostaly nad 40 stupňů. Bouřky v závěru týdne přinesly ochlazení, ale místy byly teploty i dál tropické.
„Včera (v neděli) bylo více oblačnosti, která bránila rychlejšímu vzestupu teplot, tak se nejvyšší teploty pohybovaly většinou mezi 25 a 29 stupni Celsia. Pouze na pár místech na jihu Moravy a Čech bylo přes 30 stupňů,“ sdělili pracovníci ČHMÚ na facebooku.
Už v pondělí se vysoké teploty vrátí. Na většině území Česka bude 31 až 35 stupňů a na Moravě až 38 stupňů. V úterý a středu pak mohou teploty v zemi vystoupat až na 39 stupňů. „Vlna horkého počasí bude pokračovat i ve středu, poté se začnou teploty pozvolna snižovat a také začne přibývat přeháněk i bouřek,“ uvedli meteorologové.
Ve čtvrtek by se mělo ráno podle meteorologa ČT Eduarda Novotného postupně mírně ochlazovat a výraznější ochlazení bude ráno během pátku a soboty.
Ke konci týdne bude většinou mezi 28 až 33 stupni, ale na jihu Moravy může být až 36 stupňů. V pátek se maximální teploty budou zřejmě pohybovat mezi 24 až 29 stupni. Podobně bude i o víkendu, na jihu Moravy se ale může oteplit až na 31 stupňů.