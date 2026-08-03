Nejen Dunaj a Rýn. Satelitní data ukazují strádající evropské řeky

Nízký stav vody v Dunaji vedl k zastavení provozu většiny reaktorů v maďarské jaderné elektrárně Paks. Podobné problémy měly i zařízení ve Francii. Na Rýně v Německu zase sucho omezuje provoz lodí, které převážejí klíčové suroviny pro tamní průmysl. Vyschlé břehy ale odhaluje celá řada menších i větších evropských toků. Podívejte se na mapu, která stav říčního sucha na celém kontinentu přehledně ukazuje.
Mapa ukazuje stav vody v evropských řekách k 3. srpnu. Vychází z dat evropské služby Copernicus. Stav pod normálem se kvůli nedostatku srážek a silnému odparu způsobenému vysokými teplotami týká většiny velkých toků, s výjimkou těch úplně na severu světadílu.
V některých úsecích může být na první pohled nápadné, že stav vody je níže po proudu lepší než výše. Důvodů může být celá řada, například silné přítoky, reliéf koryta, ale hlavní roli v tom mají zejména deště, které mohou dočasně v některých částech toku zvýšit hladinu.
Mapa se dá přibližovat i oddalovat, nabízí pak víc detailů: