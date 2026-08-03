Balíkovna se vrací pod Českou poštu


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Samostatná divize České pošty (ČP) Balíkovna se po odchodu šéfa divize Martina Kmenta postupně plně začlení zpět do pošty. Nové vedení Balíkovny tak už Česká pošta hledat nebude. Serveru Respekt.cz to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Česká pošta spadá pod jeho resort. Kment Balíkovnu vedl od začátku letošního března do konce května. Spolu s ostatními lidmi ve vedení divize odešel podle pošty po vzájemné dohodě, uvedl dříve server e15.cz.

„Balíkovnu nyní řídí ředitel České pošty (Richard Hodul, pozn. red.) a bude tomu tak i do budoucna, protože se bude plně integrovat přímo do České pošty. Proto žádného ředitele (Balíkovny) hledat nebudeme,“ sdělil Respektu Metnar.

Svou balíkovou službu ČP loni vyčlenila do samostatného odštěpného závodu. Cílem státu pod vedením předchozí vlády Petra Fialy (ODS) původně bylo z Balíkovny vytvořit komerční firmu a prodat ji. Po změně vlády se ale proces směřující k prodeji Balíkovny zastavil.

V polovině dubna ministr Metnar uváděl, že krizové řízení Balíkovny pod novým vedením v čele s Kmentem zastavilo negativní trend poklesu kvality doručení a služby se postupně zlepšují. Podle Respektu ke Kmentově konci v čele Balíkovny přispěla smlouva s čínským on-line tržištěm Temu.

„Spolupráce s Temu byla jedním z klíčových úkolů, se kterými jsme do Balíkovny nastupovali. Smlouvu se podařilo uzavřít a jejím výsledkem mělo být významné navýšení objemu přepravovaných zásilek,“ řekl serveru Kment.

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Smlouva s Temu

Získání podílu na přepravě zásilek z Číny prosazoval i premiér Andrej Babiš (ANO). „Proč má Česká pošta minus pět miliard a kolabuje? Protože nedělá čínské balíky,“ řekl podle Respektu v lednu ve sněmovně.

Pošta ale nyní smlouvu s Temu kritizuje. „Smlouva s podmínkami dohodnutými bývalým vedením Balíkovny se společností Temu představovala pro Českou poštu a Českou republiku významné právní, ekonomické i reputační riziko. Tato skutečnost je potvrzena závěry interního auditu i posudky nezávislých právních a ekonomických poradců,“ řekl serveru mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

Pošta za loňský rok vykázala podle dřívějších informací Metnara bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby vykázaly ztrátu 2,5 miliardy korun. Pro letošní rok pošta plánovala ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada přijala kroky k ozdravení podniku. Chce zachovat pobočkovou síť i zhruba devatenáct tisíc zaměstnanců.

Šéfem České pošty se stal Richard Hodul
Richard Hodul na snímku z roku 2016

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Samostatná divize České pošty (ČP) Balíkovna se po odchodu šéfa divize Martina Kmenta postupně plně začlení zpět do pošty. Nové vedení Balíkovny tak už Česká pošta hledat nebude. Serveru Respekt.cz to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Česká pošta spadá pod jeho resort. Kment Balíkovnu vedl od začátku letošního března do konce května. Spolu s ostatními lidmi ve vedení divize odešel podle pošty po vzájemné dohodě, uvedl dříve server e15.cz.
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