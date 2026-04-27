Šéfem České pošty se stal Richard Hodul

Generálním ředitelem České pošty v pondělí ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) jmenoval bývalého šéfa společnosti Tchibo pro střední a východní Evropu Richarda Hodula. Ve funkci jej schválila vládní Komise pro personální nominace.
Hodul ve funkci nahradil Miroslava Štěpána, kterého Metnar na začátku roku odvolal kvůli špatnému hospodaření podniku. Následovalo výběrové řízení, ze kterého ale vhodný kandidát nevzešel. Ministerstvo poté vybíralo z několika oslovených manažerů.
Hodul v minulosti řídil obchodní řetězec Sportisimo a přes dvacet let působil ve společnosti Tchibo, ze které odcházel z pozice ředitele pro střední a východní Evropu.
Kroky nové dozorčí rady
Pošta za loňský rok vykázala podle Metnara bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun, předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby vykázaly ztrátu 2,5 miliardy korun.
Pro letošní rok pošta plánovala ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada přijala kroky k ozdravení podniku – chce zachovat pobočkovou síť i přibližně devatenáct tisíc zaměstnanců. Zastavila prodej Balíkovny i hlavní budovy v Jindřišské ulici v Praze.
Hodul má za sebou řadu manažerských funkcí, především u společnosti Tchibo, ve které strávil dvaadvacet let. Naposledy v Tchibu řídil region střední a východní Evropy, tedy trhy včetně Česka, Polska, Slovenska, Maďarska a Pobaltí.
V říjnu 2022 se stal generálním ředitelem řetězce prodejen se sportovním zbožím Sportisimo. Na přelomu let 2023 a 2024 ve funkci skončil. Dříve působil i ve statutárních orgánech společností Klimatex a Piccollo sport. V současnosti je podle obchodního rejstříku jediným společníkem a jednatelem společnosti s ručením omezeným RHDG.
Poté, co jej ministr Metnar 14. dubna představil jako kandidáta do čela České pošty, Hodul uvedl, že pošta podle něj není v dobrém stavu a má před sebou komplexní transformaci, která z ní má udělat konkurenceschopný podnik. Konkrétní kroky chtěl představit až po svém nástupu do společnosti.
Hodul se narodil 25. dubna 1974. Studoval na Hotelové akademii Ľudovíta Wintera v Piešťanech a na Univerzitě Komenského v Bratislavě.
Zdroj: ČTK
Česká pošta se podle Metnara dostala do problémů mimo jiné kvůli loňské novele poštovního zákona, která zvýšila maximální úhradu nákladů na základní služby z 1,5 na dvě miliardy korun. Zvýšení platby ale podléhá nové evropské notifikaci, která podle náměstka ministra Lukáše Klučky může trvat dva roky. To by znamenalo, že by se pošta dostala do platební neschopnosti.
Resort proto hledá s Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže cestu, jak poště hradit alespoň původní 1,5 miliardy korun ročně, které již dříve Evropská komise schválila.