Šéfem České pošty se stal Richard Hodul


27. 4. 2026Aktualizovánopřed 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Generálním ředitelem České pošty v pondělí ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) jmenoval bývalého šéfa společnosti Tchibo pro střední a východní Evropu Richarda Hodula. Ve funkci jej schválila vládní Komise pro personální nominace.

Hodul ve funkci nahradil Miroslava Štěpána, kterého Metnar na začátku roku odvolal kvůli špatnému hospodaření podniku. Následovalo výběrové řízení, ze kterého ale vhodný kandidát nevzešel. Ministerstvo poté vybíralo z několika oslovených manažerů.

Hodul v minulosti řídil obchodní řetězec Sportisimo a přes dvacet let působil ve společnosti Tchibo, ze které odcházel z pozice ředitele pro střední a východní Evropu.

Podle nového generálního ředitele pošta není v dobrém stavu a má před sebou komplexní transformaci, která z ní má udělat konkurenceschopný podnik. Konkrétní kroky chce představit až po svém nástupu.

Kroky nové dozorčí rady

Pošta za loňský rok vykázala podle Metnara bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun, předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby vykázaly ztrátu 2,5 miliardy korun.

Pro letošní rok pošta plánovala ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada přijala kroky k ozdravení podniku – chce zachovat pobočkovou síť i přibližně devatenáct tisíc zaměstnanců. Zastavila prodej Balíkovny i hlavní budovy v Jindřišské ulici v Praze.

Hodul má za sebou řadu manažerských funkcí, především u společnosti Tchibo, ve které strávil dvaadvacet let. Naposledy v Tchibu řídil region střední a východní Evropy, tedy trhy včetně Česka, Polska, Slovenska, Maďarska a Pobaltí.

V říjnu 2022 se stal generálním ředitelem řetězce prodejen se sportovním zbožím Sportisimo. Na přelomu let 2023 a 2024 ve funkci skončil. Dříve působil i ve statutárních orgánech společností Klimatex a Piccollo sport. V současnosti je podle obchodního rejstříku jediným společníkem a jednatelem společnosti s ručením omezeným RHDG.

Poté, co jej ministr Metnar 14. dubna představil jako kandidáta do čela České pošty, Hodul uvedl, že pošta podle něj není v dobrém stavu a má před sebou komplexní transformaci, která z ní má udělat konkurenceschopný podnik. Konkrétní kroky chtěl představit až po svém nástupu do společnosti.

Hodul se narodil 25. dubna 1974. Studoval na Hotelové akademii Ľudovíta Wintera v Piešťanech a na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Česká pošta se podle Metnara dostala do problémů mimo jiné kvůli loňské novele poštovního zákona, která zvýšila maximální úhradu nákladů na základní služby z 1,5 na dvě miliardy korun. Zvýšení platby ale podléhá nové evropské notifikaci, která podle náměstka ministra Lukáše Klučky může trvat dva roky. To by znamenalo, že by se pošta dostala do platební neschopnosti.

Resort proto hledá s Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže cestu, jak poště hradit alespoň původní 1,5 miliardy korun ročně, které již dříve Evropská komise schválila.

Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty
Lubomír Metnar (ANO)

Výběr redakce

Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

12:35Aktualizovánopřed 32 mminutami
„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

„Jak odjet ze země.“ V Rusku roste počet lidí, kteří chtějí emigrovat

před 5 hhodinami
Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

Češi schraňují mince doma, v oběhu jsou jich dvě a půl miliardy

před 8 hhodinami
V Česku přibývá případů horečky dengue

V Česku přibývá případů horečky dengue

před 9 hhodinami
Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy

Některé dodávky budou muset být od července vybaveny tachografy

před 10 hhodinami
Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

Trump byl evakuován z galavečeře s novináři poté, co se v budově střílelo

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Čína nás vydírá, říká Farský. My nepodlézáme, brání se Červený

VideoČína nás vydírá, říká Farský. My nepodlézáme, brání se Červený

před 18 hhodinami

Data: Proti chřipce nejsou očkované tři čtvrtiny lékařů a drtivá většina sester

Evropská unie doporučuje, aby bylo očkovaných nejméně 75 procent pracovníků ve zdravotnictví. Aktuální údaje z Česka ale ukazují, že tohoto čísla v případě vakcíny proti chřipce nedosahuje ani jediná skupina zdravotníků a proočkovanost je mezi nimi výrazně nižší.
Vláda zvýší od května maximální marži na pohonné hmoty z 2,50 na tři koruny

Regulace marží i snížení spotřební daně z nafty budou pokračovat i v květnu, informovala ministryně financí a vicepremiérka Alena Schillerová (ANO). Vláda zvýší od května maximální marži distributorů paliv o padesát haléřů na tři koruny za litr a upraví se také systém výpočtu cenového stropu. Kabinet rovněž rozhodl o vytvoření pracovní skupiny o psychotropních látkách a zavedl povinnost hlásit množství dovezeného a vyvezeného amalgámu státu. Jednání se kvůli cestě do Ázerbájdžánu, Kazachstánu a Uzbekistánu neúčastní premiér Andrej Babiš (ANO), zasedání vedla Schillerová.
Česko neplní závazky ke kolektivní obraně NATO, řekl Pavel

Česko neplní výdaje na obranu, k nimž se zavázalo v Severoatlantické alianci, ani vojenské kapacity, které slíbilo pro společnou obranu zajistit. Pokud by tak činili všichni členové NATO, bude kolektivní obrana nefunkční, řekl v pondělí na konferenci televize CNN Prima News Money Money Money prezident Petr Pavel. Podle něj je přitom dostatečná obranná síla nejlepším způsobem, jak zamezit možné agresi cizího státu. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) řekl, že podle něj jsou rozhodující vojenské schopnosti, ne výše obranných výdajů.
Provoz na Pražském okruhu byl po nehodě dvou kamionů plně obnoven

Nehoda dvou kamionů uzavřela v pondělí ráno zhruba na padesát minut Pražský okruh u sjezdu na Jesenici, jeden z řidičů byl v kabině zaklíněný. Na místo zamířil záchranářský vrtulník, ale nakonec lehce zraněného řidiče odvezla sanitka do motolské nemocnice, vyplývá z informací policie a záchranné služby. Provoz jedním pruhem byl obnoven v 10:05, v plném rozsahu pak ve 12:16, informovalo posléze Národní dopravní informační centrum (NDIC).
Topná sezona byla intenzivnější než v předchozích letech, uvedli energetici

Letošní topná sezona byla mírně intenzivnější než v předchozích letech. Oproti loňsku byla chladnější o 4,9 procenta, ve srovnání s dlouhodobým průměrem posledních patnáct let pak o 3,2 procenta. Počasí přitom kopírovala i spotřeba domácností, podle energetiků ale byly dodávky tepla i plynu bez komplikací. Hlavní podíl na výrobě tepla má v Česku nadále uhlí, postupně ale klesá, uvedli v pondělí na tiskové konferenci zástupci energetických svazů. Teplárny budou pokračovat ve vytápění do května.
Česko není připraveno na efektivní výstavbu vysokorychlostních železnic, zjistil NKÚ

Česko zatím není připraveno na efektivní výstavbu sítě vysokorychlostních železničních spojení, kterou plánuje dokončit přibližně do roku 2050. Stát zatím nevytvořil věcné podmínky pro výstavbu sítě, neurčil zdroje financování, neukončil jednání se sousedními státy o jejich propojení ani neprokázal plně očekávané přínosy. Předpokládané úspory nákladů mohou být výrazně nižší nebo se vůbec nepotvrdí. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle ministerstva dopravy jsou ale závěry NKÚ překonané, protože projekt rychlých spojení je už aktualizovaný.
Přichází slunečný týden bez srážek

Týden bude v Česku slunečný, srážky meteorologové nečekají. Ráno může při zemi mrznout, teploty přes den budou stoupat ke 20 stupňům Celsia. Mírně chladněji bude v polovině týdne. Na víkend se naopak oteplí a teploměr může ukázat i 25 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
