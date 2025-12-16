Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty


Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) sdělil, že odvolal členy dozorčí rady České pošty. Upozornil na to server Odkryto.cz. Podle Metnara nebude mít snížení počtu členů významný dopad na fungování podniku. Krok zdůvodnil zásadními personálními a organizačními zásahy, které připravovalo vedení pošty a neinformovalo o nich včas a transparentně. Zmíněný orgán má patnáct členů, z toho pět volí zaměstnanci a resort je odvolat nemůže.

„Důvodem byly připravované zásadní personální a organizační zásahy do České pošty, o nichž jsem s ohledem na můj pondělní nástup do resortu neměl žádné informace a které mohou mít významný hospodářský dopad na fungování a provoz podniku,“ vyjádřil se Metnar.

„Taková rozhodnutí měl management České pošty řešit v předstihu podstatně dříve a předložit dozorčí radě transparentně a včas, za standardního vedení resortu, nikoli předkládat na dozorčí radu netransparentně a narychlo prakticky druhý den po mém jmenování,“ dodal ministr. Podle něj teď bude následovat vyhodnocení situace a jmenování nových členů dozorčí rady.

Premiér Andrej Babiš (ANO) odvolání Odkryto.cz vysvětlil zase „dlouhodobě ztrátovým hospodařením pošty a špatnou obchodní strategií“.

Dozorčí rada dohlíží na činnost pošty včetně jejího vedení, kontroluje hospodaření podniku a schvaluje další rozvoj.

Česká pošta loni vykázala ztrátu 1,25 miliardy korun. Podnik se v posledních dvou letech transformuje, což má stabilizovat hospodaření. Součástí transformace je letošní oddělení komerční Balíkovny do samostatného odštěpného závodu a hledání strategického partnera pro ni.

Minulý týden Česká pošta uvedla, že za letošek očekává ztrátu pod 400 miliony korun. V případě úspěšného prodeje menších nemovitostí může být hospodářský výsledek podle pošty až téměř vyrovnaný.

