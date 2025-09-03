Hradec Králové otevírá pobočku v programu Pošta Partner. Budovu město od České pošty odkoupí za 8,5 milionu korun. Státní podnik před dvěma lety zrušil tři sta poboček a dosud prodal nemovitosti za více než čtyři sta milionů korun. Řada budov, především v menších obcích, ale nové využití stále nenašla. A zatím se nepodařilo prodat ani hlavní poštu v Jindřišské ulici v Praze.
Česká pošta zatím prodala budovy zrušených poboček za víc než čtyři sta milionů
Pro Hradec Králové jde o premiéru. Město se zavázalo provozovat poštovní služby nejméně deset let. Nabízet bude všechny standardní služby, včetně peněžních a základních bankovních. „V jednání je rozšíření nabídky o služby Czech Point, který občanům usnadní vyřizování agend veřejné správy,“ uvedl náměstek primátorky pro majetek Pavel Vrbický (Piráti).
Pracovníci pošty ve čtvrti Nový Hradec Králové budou zaměstnanci města. Otevírací doba zůstane stejná – pětatřicet hodin týdně. Budovu, v níž se nacházejí také dva byty, město koupí za 8,5 milionu korun, což loni schválili zastupitelé. „K samotnému uzavření kupní smlouvy dojde letos v prosinci,“ oznámila radnice.
V Královéhradeckém kraji se předloni podařilo při vyjednávání s Českou poštou zachovat v Hradci Králové pouze dvě pobočky. V dalších šesti městech byly k 1. červenci 2023 zrušeny podle původního plánu. Celkem v kraji zaniklo patnáct poboček.
Budoucí využití pošta při prodeji nezohledňuje
Česká pošta kvůli úsporám v polovině roku 2023 zrušila v celé republice tři sta z tehdejších 3200 poboček a propustila patnáct set lidí. „Z 2900 poboček je dnes téměř jedenáct set v režimu Pošta Partner,“ doplnil mluvčí podniku Matyáš Vitík.
Dosud se podařilo prodat nevyužité budovy poboček za 415 milionů korun. „Česká pošta při prodejích nezohledňuje jejich budoucí využití. Řídíme se principem péče řádného hospodáře a prodáváme minimálně za cenu stanovenou znaleckým posudkem,“ vysvětlil Vitík.
Pošta nabízí nemovitosti v aukcích. Nejvíce peněz přinesl prodej budovy v Olomouci na Horním náměstí – 130,5 milionu korun. Pokud se budovy nedaří prodat, je to podle mluvčího mimo jiné kvůli nutným investicím do rekonstrukcí. „Platí také, že obecně hůře se prodávají budovy v menších obcích. Roli hraje i cena,“ dodal.
Na jihu Čech zrušila Česká pošta například pobočky ve Veselí nad Lužnicí nebo v Českém Krumlově. Ve Veselí zavřela poštu u nádraží a lidé tak musejí docházet téměř dva kilometry do centra města. „Byl tady nápad omezit provoz v sobotu. Na to jsme jako město nepřistoupili, protože sobota je pro mnohé jediným dnem, kdy nejsou v práci,“ řekl starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada (nestr.).
V Českém Krumlově skončily dvě pobočky. Občané tak musejí jezdit do centra města, kde je složité parkování. Vedení města proto zvažuje, že hlavní poštu přesune k autobusovému nádraží. „Nebo poblíž nějaké zastávky, kde by lidé mohli využít městskou hromadnou dopravu. Případně by tam bylo těch služeb víc,“ uvažuje místostarosta města Dalibor Uhlíř (nestr.). V budovách poboček pošty ve městě teď sídlí neziskové organizace.
Transformace České pošty
Podle generálního ředitele Miroslava Štěpána letos klesne ztráta České pošty pod jednu miliardu korun. Uvedl to v dubnu v pořadu Otázky Václava Moravce. Od dubna podnik vyčlenil komerční balíkové a logistické služby do nového odštěpného závodu – Balíkové služby. Ten má být mezistupněm před jejich úplným vyčleněním do samostatné akciové společnosti Balíkovna, pro kterou chce vedení najít strategického partnera. Od 1. dubna 2025 navíc vstoupila v platnost zásadní změna v systému doručování listovních zásilek.
Prodej hlavní pošty v Jindřišské ulici se podle Štěpána letos neočekává. „Důvod je jednoduchý – proces je tak dlouhý a komplikovaný, že se to určitě nestihne,“ konstatoval. Budova je podle něj pro Českou poštu zbytná. V květnu část prostor pronajala Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Transformace podniku by měla být dokončena v roce 2026.