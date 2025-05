Města hledají využití pro budovy bývalých pošt

V Charvátské Nové Vsi, která je součástí Břeclavi, před dvěma lety pošta definitivně zavřela, budovu čeká rekonstrukce. „Už tady byla hospoda, radnice, naposledy v prostorách sídlila pošta a my plánujeme, že by tady mohly vzniknout ordinace,“ řekl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška (STAN).

Prostory pro lékaře doplní pobočka knihovny a ve dvoře bydlení pro seniory. Město teď na projektovou dokumentaci získalo dvoumilionovou dotaci. „S tím, jak se objevily programy podpory bydlení, tak jsme se i na základě poptávky po bydlení, která je tu veliká, rozhodli, že bychom tu funkci přeměnili právě na to bydlení,“ vysvětlil Matuška.

„Je to dobře, že našli využití pro tu budovu. Myslím si, že je to lepší, než kdyby to prodávali,“ poznamenala místní obyvatelka Jaroslava Nováková.