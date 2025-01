Pošta prodala loni majetek za miliardu, pobočku v Jindřišské zatím ne

Místo pošty vznikla třeba v Nymburce dětská skupina. Do někdejší pobočky docházeli hlavně obyvatelé přilehlého sídliště, s jejím zrušením se ale pořád nesmířili. „Co vám mám na to říct, hrůza, sídliště obrovské a pošta žádná. Právě teď jedu na poštu, mám tam doporučený dopis, takže tady jsem to měla u nosu, jak se řekne pár kroků a teď musím na náměstí zajet, zaparkovat, nejsou parkovací místa,“ popsala Anna Procházková.

Pro patnáct tisíc lidí zůstala jedna pobočka ze tří. Vedení města chtělo po poště zachovat dvě pobočky, ale neúspěšně. „Chtěli jsme alespoň, aby se změnila pracovní doba, protože hodně lidí ráno dojíždí za prací do hlavního města a přijíždí pozdě večer. Bohužel ani tak jsme nebyli vyslyšeni,“ uvedl starosta Nymburka Tomáš Mach (Nymburk s klidem).