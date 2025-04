Umělá inteligence s falešnou osobností snadno prošla Turingovým testem lidskosti

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24 , ArXiv , New Yorker , Psychology Today

Podle magazínu Psychology Today to odhaluje, jak nesmírně zranitelný je člověk vůči podobným manipulacím. V době, kdy procházejí AI dramaticky rychlým vývojem (který se podle řady expertů ještě zrychlí, až začnou AI vylepšovat samy sebe), to pokládá řadu znepokojivých otázek. Jak konstatuje výše uvedený časopis: „Nešlo o selhání detekce umělé inteligence. Byl to triumf umělé empatie.“

Hra na člověka má vítěze: stroj

Výzkum je dílem vědců z Kalifornské univerzity v San Diegu. Ti vloni nechali proběhnout více než tisícovku takových třístranných rozhovorů. Otestovali v nich čtyři pokročilé modely AI, přičemž opravdu s přehledem lidi porazil jen jediný, právě GPT-4.5. Vědci ho vyzkoušeli ve dvou variantách, v jedné neměl nastavenou žádnou osobnost, ve druhé mu pomohli vytvořit falešného mladíka: ten občas dělal chyby, choval se rozpačitě, používal neformální slang a snažil se být šarmantní. Zatímco obecný model lidé dokázali odhalit relativně spolehlivě, u toho s „osobností“ selhávali.

Základní model dokázal přesvědčit o své lidskosti ve 36 procentech, „nesmělý mládenec“ to dokázal v 76 procentech. Testující lidé se přitom podle studie pídili právě po „lidskosti“ objektu na druhé straně obrazovky. Jen málokdy se ptali na logické nebo faktické otázky, netestovali schopnost uvažování, věnovali pozornost emocím ve vyjadřování, hodně dali právě na drobné chyby v komunikaci, jakými jsou nespisovnost nebo zadrhávání se.

Nejčastějšími argumenty, proč zvolili, co zvolili, byly „tenhle působil opravdověji“ a „mluvili přirozeněji“. „Často se spoléhali na jazykový styl, neformální jazyk nebo tón,“ shrnuli to autoři studie.