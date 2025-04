Cla jsou mimořádně radikální, odpověď bude adekvátní, řekl Šefčovič

Ve Washingtonu, který Šefčovič navštívil v nedávné době hned dvakrát, podle něj není příliš velká snaha o nalezení kompromisu. Americká administrativa si totiž stanovila za cíl zvýšit příjmy z cel a reindustrializaci, což je daleko od toho, co by chtěla od spojenců v USA Evropa jako největší obchodní partner.

Šefčoviče ohlášená americká cla nešokovala, přesto jde podle něj o největší otřes na poli mezinárodního obchodu od druhé světové války. „Ovlivňuje to obchod s každou zemí na této planetě. Bude to velmi složitý, bolestivý proces a musíme se na něj jako Evropská unie dobře připravit,“ zdůraznil eurokomisař.

Pro Evropskou unii včetně Slovenska je klíčový vývoz automobilů, připomněl s tím, že jde o citlivou otázku i pro USA, takže by považoval za logické je naopak snižovat, třeba až na nulu. Jednat by se podle něj mělo o společných standardech. „To by byla skutečná pomoc pro automobilový průmysl, ale to nebylo přijato,“ poznamenal Šefčovič.

Potřeba jednoty EU

V pondělí se bude řešit „bezprecedentní“ reakce EU na úrovni ministrů obchodu členských zemí v Lucemburku a je zapotřebí naprostá transparentnost, řekl Šefčovič. „Členské země dobře vědí, že pro USA budeme skutečným partnerem, jen když budeme jednotní a prezentovat sílu sedmadvacítky,“ konstatoval.

Balík odvetných opatření by se měl schvalovat už ve středu. První seznam by se měl týkat výrobků, pro něž má Unie alternativní dodavatele a USA dopady reakce pocítí, uvedl bez bližších detailů Šefčovič.

Ze strany USA hrozí podle eurokomisaře uvalení dalších cel, a to na léčiva, polovodiče nebo dřevo. Přesto stále míní, že by bylo lepší dosáhnout dohody s Washingtonem a hledat cestu, jak tarify snížit.