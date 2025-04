Dopravní komplikace v Liberci pokračují, po tunelu se uzavřou i dva mosty

Kolony, objížďky a ucpané páteřní křižovatky. Najít v Liberci v dopravních špičkách cestu je stále složitější. „Dělá se toho hodně najednou. Je to potřeba, nicméně to město je úplně ucpané a je potřeba to objíždět. I ty objížďky jsou složité,“ postěžoval si jeden z řidičů.

„My jsme vlastní rekonstrukci začali začátkem března. Máme na to asi pět měsíců výstavby,“ uvedl ředitel závodu Liberec Eurovia Miroslav Slatinka. Tunel postavený před třiceti lety potřebuje kompletní rekonstrukci, stejně jako mosty. Hotovo má být do konce roku.

„Pro Liberec je to jedno velké zásadní omezení, ale jsou to čtyři stavby, čtyři omezení sloučené do jednoho. A to znamená, že způsobíme diskomfort na jednu stavební sezonu,“ vysvětlil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Překládka parovodu a horkovodu

Aby mohla začít oprava mostu, musí do pátku dokončit stavbaři překládku parovodu za horkovod v centru Liberce. O velikonoční neděli se uzavře nájezd, který odvádí dopravu z centra města směrem na Děčín a také hraniční přechod v Hrádku nad Nisou, tedy do Polska a do Německa.

Průtah Libercem totiž patří k nejvytíženějším dopravním tepnám v kraji. Denně tudy projede až padesát tisíc automobilů. Zhruba osm tisíc je pak nákladních. Kvůli rekonstrukci je tak doprava svede vždy do jednoho směru.