Obyvatelé Karolinky v referendu podpořili koupi areálu bývalých skláren

Před hlasováním označil případný nákup areálu bývalých skláren za ekonomicky proveditelný a přínosný. „Město by získalo kontrolu nad rozvojem svého centra. Mohly by tu vzniknout nové byty, domov pro seniory, obchody, kulturní centrum i pracovní místa,“ uvedl starosta.

K otázce pořízení bytového domu od Synot Real Estate za 35,5 milionu korun hlasovalo v referendu pro 479 lidí, proti 216. Čtyři lidé neoznačili křížkem žádnou odpověď a hlasování se tedy zdrželi, dalších 11 hlasů bylo neplatných. Referenda k této otázce se zúčastnilo 36,51 procenta oprávněných osob. „Převládla odpověď ano, což je jakýsi ukazatel, kterým se může případně zastupitelstvo zabývat,“ řekl Holiš.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob, což u obou položených otázek nastalo. Závazné je rozhodnutí v případě, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily, a zároveň alespoň 25 procent z celkového počtu oprávněných osob. Těch je ve městě 1928. Zatímco v případě první otázky byla tato podmínka splněna, u druhé nikoliv.

Na koupi skláren by město rádo získalo třicet milionů korun jako bezúročnou půjčku od Zlínského kraje. Od banky si plánuje vzít úvěr 22 milionů korun. Byly by však třeba další investice, zejména do demolice a sanace i údržby. Radní Vlastimil Rapant (za Za opravdové město) dříve uvedl, že návratnost investice je do pěti let a neohrozila by další plánované investice města.

Po koupi areálu chce město jeho jednu část nabídnout k prodeji soukromým společnostem. Další část zůstane v jeho majetku, jednu budovu by radnice nabídla kraji pro domov důchodců. Třetí zóna by podle vedení města byla brownfieldem, budovy tam chce zbourat a pozemky připravit pro budoucí investory. Plochy v areálu někdejší kartonážky, která ke sklárnám patřila, plánuje radnice nechat vyčistit a následně nabídnout k prodeji na výstavbu bydlení.