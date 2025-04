Trump označil ruský útok na Sumy za strašný. Moskvu přímo neobvinil, píše AFP

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mezitím v rozhovoru s americkou televizí CBS nepřímo vyzval Trumpa, aby přijel na Ukrajinu a viděl zkázu, kterou po sobě zanechává ruská agrese.

„Myslím, že je to strašné. Bylo mi řečeno, že udělali chybu. Ale myslím, že je to hrozná věc,“ prohlásil prezident USA na palubě Air Force One, jímž se vracel z víkendového pobytu na Floridě zpět do Washingtonu. Podle AFP se ale Trump vyhnul přímému obvinění Ruska.

„Raketový útok na Sumy představuje jasnou a krutou připomínku důvodu, proč snahy prezidenta Donalda Trumpa pokusit se ukončit tuto strašnou válku vstupují do rozhodující chvíle,“ cituje AFP Hughese.