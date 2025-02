Trump zesiluje kritiku Ukrajiny, nařkl ji ze zahájení války

19. 2. 2025 Aktualizováno před 53 m minutami | Zdroj: ČTK , The Telegraph , CNN , Financial Times

Americký prezident Donald Trump nepravdivě naznačuje, že za ruskou agresi na Ukrajině může Kyjev, píší americká média po úterní tiskové konferenci, při které šéf Bílého domu vyostřil svou kritiku na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nejde o jedinou ránu pro Kyjev ze strany USA z posledních dní. Britský list The Telegraph zveřejnil podmínky amerického návrhu dohody o dodávkách ukrajinských vzácných nerostů, které se podle něj rovnají „ekonomické kolonizaci“.

Trump při svém úterním vystoupení na Floridě odmítl kritiku toho, že Kyjev neměl zástupce na úterních americko-ruských jednáních v Saúdské Arábii. „Dnes jsem slyšel: ‚No, hele, nebyli jsme pozvaní.‘ Byli jste tam tři roky. Měli jste to ukončit... Neměli jste to nikdy začínat, mohli jste se dohodnout,“ prohlásil americký prezident.

„Co se týče pana Trumpa, Rusko (podle něj) není zodpovědné za válku, která devastuje sousední zemi,“ komentuje slova amerického prezidenta deník The New York Times. „Místo toho naznačuje, že za ruskou invazi může Ukrajina. Poslouchat Trumpovy úterní výměny s reportéry o konfliktu znamenalo slyšet verzi reality, která by byla pro někoho na Ukrajině naprosto cizí,“ pokračuje list.