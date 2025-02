„Chci zůstat kancléřem, on se jím chce stát.“ Scholz a Merz vyloučili povolební spolupráci

Jak Scholz, tak Merz dali jasně najevo, že po volbách nechtějí sedět ve společné vládě. „Oba to považujeme za relativně nepravděpodobné,“ komentoval Merz možnost vzájemné povolební spolupráce. „Já chci zůstat kancléřem, on se jím chce stát,“ souhlasil s ním Scholz.

V pondělní debatě stanice ARD Merz mimo jiné řekl, že hodlá prosadit radikální reformu takzvaného občanského příjmu (Bürgergeld), který od předloňského roku nahradil dřívější systém podpory v nezaměstnanosti, a to i když by následovaly žaloby k ústavnímu soudu. Kdo může pracovat a nepracuje, by podle něj neměl dávku dostávat vůbec.

Weidelová vysvětlovala, jak jde její sexuální orientace dohromady s AfD

Kromě toho se vyjadřovala také k migraci, přičemž uvedla, že je třeba rozlišovat mezi „azylem a imigrací“. Tvrdila také, že kvalifikované imigranty podle ní Německo potřebuje, zatímco ti ilegální by měli být deportováni.

Odpovídala rovněž na dotaz, jak může být ona, která žije v partnerství se ženou, členkou AfD, jež zdůrazňuje, že jádrem společnosti je rodina tvořená otcem, matkou a dětmi. Weidelová v reakci uvedla, že každý by měl mít možnost založit rodinu „jak chce“. Registrovaná partnerství homosexuálních párů by podle ní měla být rovnoprávná s manželstvím, aniž by se to ale dotklo instituce klasického manželství.