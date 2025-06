Slovensku by svědčila neutralita, řekl Fico

Slovenský premiér Robert Fico uvedl, že Slovensku by „svědčila neutralita“. Vzápětí dodal, že toto rozhodnutí „bohužel“ není v jeho rukou, píše Denník N. Podle slovenského média až dosud Fico členství v Severoatlantické alianci nezpochybňoval.

Na řečnickou otázku, zda by Slovensku svědčila neutralita, si vzápětí odpověděl: „Tuto otázku kladu velmi oficiálně a velmi jasně. Do čeho nás to, proboha, zatahují?“ píše Denník N. „V těchto nesmyslných časech zbrojení, kdy si různé zbrojařské firmy mnou ruce stejně, jako si je během covidu mnuly farmaceutické společnosti, by Slovensku velmi slušela neutralita,“ řekl Fico podle slovenského média.

Fico při příležitosti návštěvy slovenského ministerstva hospodářství také kritizoval „zbrojní výdaje a plány Evropské komise zastavit ruský plyn“ doplňuje Denník N.