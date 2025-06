Maďarsko a Slovensko se postavily proti zákazu dovozu ruského plynu do EU

Maďarsko a Slovensko se v pondělí postavily proti plánu zakázat dovoz ruského plynu do Evropské unie. Při jednání unijních ministrů Budapešť a Bratislava zablokovaly společné prohlášení týkající se energetické bezpečnosti. Takzvané závěry Rady EU tak v Lucemburku podpořilo jen 25 členských zemí. Blokaci dvou zemí bude možné přehlasovat.

Evropská komise má v úmyslu zakázat dovoz ruského plynu a zkapalněného zemního plynu do EU do konce roku 2027. Plán představila 6. května a podrobnosti by měla zveřejnit toto úterý. Jednotlivá opatření se budou schvalovat kvalifikovanou většinou, blokaci Budapešti a Bratislavy tak bude možné přehlasovat.

Kvalifikované většiny je dosaženo, jsou-li současně splněny dvě podmínky: 55 procent členských států hlasuje pro návrh – v praxi to znamená 15 z 27 států – a rovněž návrh podporují členské státy zastupující nejméně 65 procent celkového počtu obyvatel EU.

Obavy ze sankcí

Na zasedání v Lucemburku většina ministrů podle agentury Reuters plán podpořila. Někteří nicméně vyjádřili obavy kvůli právním rizikům nebo finančním sankcím za porušení dlouhodobých smluv o plynu.