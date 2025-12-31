Národní garda se podle Trumpa stahuje z Chicaga, Los Angeles a Portlandu


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump podle tiskových agentur oznámil stažení Národní gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu. Dodal však, že se tyto síly vrátí, pokud zločinnost opět prudce vzroste. Nasazení příslušníků Národní gardy v Chicagu zablokoval nejvyšší soud, zatímco v Los Angeles a Portlandu tak učinili federální soudci, připomněla agentura AFP.

„Stahujeme Národní gardu z Chicaga, Los Angeles a Portlandu, navzdory skutečnosti, že zločinnost díky přítomnosti těchto skvělých vlastenců v těchto městech byla výrazně omezena, a to pouze touto skutečností,“ citovala agentura Reuters z Trumpova vyjádření.

„Vrátíme se, možná v mnohem odlišné a silnější podobě, až kriminalita opět začne prudce stoupat. Je to jen otázka času!“ dodal.

Nejvyšší soud zamítl pokus Trumpovy vlády vyslat Národní gardu do Chicaga
Národní garda

Nejvyšší soud Spojených států 23. prosince odmítl umožnit Trumpovi vyslat jednotky Národní gardy do oblasti Chicaga, aby pomohly při raziích imigračních úřadů. Podle agentury AP šlo o ojedinělý případ, kdy Trump při odvolání k nejvyššímu soudu od svého lednového návratu do úřadu neuspěl.

Soudci nejvyššího soudu zamítli žádost ministerstva spravedlnosti o zrušení soudního příkazu, který v rámci žaloby podané představiteli státu Illinois a místními lídry zablokoval nasazení stovek příslušníků Národní gardy. Ministerstvo požadovalo, aby bylo nasazení gard povoleno po dobu, než soudní řízení skončí.

Rozhodnutí soudu podle AP není konečné, ale mohlo by ovlivnit další právní spory týkající se Trumpových snah vyslat příslušníky Národní gardy do jiných demokraty vedených měst.

Odvolací soud umožnil setrvání Národní gardy ve Washingtonu
Členové Národní gardy ve Washingtonu (snímek je z října 2025)

Trump v posledních měsících nařídil vyslání Národní gardy do několika demokraty spravovaných měst, včetně Los Angeles, Chicaga, Portlandu či Washingtonu. V minulosti se američtí prezidenti k takovému postupu uchylovali zcela výjimečně. Kroky současného republikánského prezidenta vedly k právním sporům, které v některých případech pozastavily jeho pokusy o nasazení vojáků v těchto městech.

