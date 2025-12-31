Zelenskyj: Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním projevu. Slíbil, že se nepodepíše pod slabou mírovou dohodu, která by jen prodloužila ruskou válku na Ukrajině. Ještě před prezidentovým projevem, zveřejněným na sociálních sítích, byl v Kyjevě podle ukrajinských médií vyhlášen letecký poplach a byla slyšet palba protivzdušné obrany.

„Co chce Ukrajina? Mír? Ano. Za jakoukoliv cenu? Ne. Chceme konec války, ale ne konec Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj. Připustil, že Ukrajinci jsou již válkou silně unaveni, ale zdůraznil, že šeredně by se spletl ten, kdo si myslí, že jsou ochotni vzdát se.

Mírová dohoda je podle Zelenského připravena z 90 procent, avšak právě zbývajících deset procent rozhodne o osudu míru, Ukrajiny i Evropy. Bezpečnostní záruky, poskytnuté partnerami Ukrajiny, by podle prezidenta měly být ratifikovány v Kongresu USA a v parlamentech všech zemí, ochotných a schopných poskytnout reálné záruky, které by Rusku zabránily znovu Ukrajinu napadnout.

Mírový plán počítá s bezpečnostními zárukami USA na patnáct let, řekl Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj

„Podpisy pod slabými dohodami jen prodlužují válku. Můj podpis bude pod silnou dohodou. A právě o tom je každé setkání, každý telefonát, každé rozhodnutí,“ řekl prezident. Zdůraznil, že jedině spolehlivý mír na mnoho let bude představovat úspěch, a to nejen Ukrajiny, ale i Ameriky, Evropy a každého národa, který chce žít v míru, a ne válčit.

Výběr redakce

Svět vítá příchod roku 2026. Oslavy dorazily do Evropy

Svět vítá příchod roku 2026. Oslavy dorazily do Evropy

včeraAktualizovánopřed 32 mminutami
Národní garda se podle Trumpa stahuje z Chicaga, Los Angeles a Portlandu

Národní garda se podle Trumpa stahuje z Chicaga, Los Angeles a Portlandu

před 1 hhodinou
Po útoku sebevražedného atentátníka v Aleppu je jeden mrtvý

Po útoku sebevražedného atentátníka v Aleppu je jeden mrtvý

před 2 hhodinami
V Kravařích zemřel muž na otravu oxidem uhelnatým, další tři lidé se přiotrávili

V Kravařích zemřel muž na otravu oxidem uhelnatým, další tři lidé se přiotrávili

před 4 hhodinami
Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

Sněžení zkomplikovalo dopravu, způsobilo nehody i zpoždění autobusů

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
V Rabyni u slapské přehrady hořel bývalý hotel

V Rabyni u slapské přehrady hořel bývalý hotel

před 5 hhodinami
Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

před 6 hhodinami
Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu

Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Svět vítá příchod roku 2026. Oslavy dorazily do Evropy

Svět slaví příchod nového roku. Jako první do něj v 11:00 SEČ vstoupil tichomořský ostrovní stát Kiribati, poté následovaly Chathamské ostrovy v jihozápadní části Tichého oceánu. Ve 12:00 začal slavit Nový Zéland, ve 14:00 se přidala Austrálie. Úderem 16:00 vstoupily do nového roku Japonsko, Severní a Jižní Korea nebo části Ruska. Po 17. hodině následovala Čína. Ohňostroje a dronové show už vítaly rok 2026 také v Thajsku, Vietnamu a Indii. Ve 21:00 slavnosti propukly ve Spojených arabských emirátech, o hodinu později pak v Kataru a Saúdské Arábii. V Evropě vstoupily do nového roku jako první Řecko, Rumunsko, Ukrajina, Estonsko, Lotyšsko a Litva. Nový rok již společně s některými dalšími evropskými a africkými státy oslavilo také Česko.
včeraAktualizovánopřed 32 mminutami

Zelenskyj: Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu

Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním projevu. Slíbil, že se nepodepíše pod slabou mírovou dohodu, která by jen prodloužila ruskou válku na Ukrajině. Ještě před prezidentovým projevem, zveřejněným na sociálních sítích, byl v Kyjevě podle ukrajinských médií vyhlášen letecký poplach a byla slyšet palba protivzdušné obrany.
před 50 mminutami

Národní garda se podle Trumpa stahuje z Chicaga, Los Angeles a Portlandu

Americký prezident Donald Trump podle tiskových agentur oznámil stažení Národní gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu. Dodal však, že se tyto síly vrátí, pokud zločinnost opět prudce vzroste. Nasazení příslušníků Národní gardy v Chicagu zablokoval nejvyšší soud, zatímco v Los Angeles a Portlandu tak učinili federální soudci, připomněla agentura AFP.
před 1 hhodinou

Po útoku sebevražedného atentátníka v Aleppu je jeden mrtvý

Jeden člověk zemřel a několik dalších lidí bylo zraněno v Aleppu na severozápadě Sýrie při útoku sebevražedného atentátníka, napsala agentura Reuters s odvoláním na syrská státní média. Atentátník se podle nich vyhodil do povětří, když jej prohledávala policejní hlídka, jejíž podezření vzbudil.
před 2 hhodinami

Sněhové bouře zkomplikovaly v Polsku dopravu, sněží i na Slovensku

Sněhové bouře a silný vítr zasáhly během úterý a středy severní Polsko, což zkomplikovalo silniční, železniční i leteckou dopravu. Sněhová bouře, která se v noci na středu přehnala Varšavou a okolím, zkomplikovala situaci zejména na rychlostních silnicích v okolí metropole. Ty pokryl sníh a místy se na nich tvořila vrstva uježděné kluzké sněhové břečky, popsal server Onet.
před 6 hhodinami

Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu

Demonstranti v íránské provincii Fárs se pokusili násilím proniknout do vládní budovy, bezpečnostní složky jim v tom ale zabránily, píše agentura Reuters. Připomíná, že Íránem se již čtvrtým dnem šíří pouliční protesty. Íránská státní média uvedla, že vůdkyní útočící skupiny byla osmadvacetiletá žena, kterou zadrželi.
před 7 hhodinami

Finsko zadrželo loď plující z Ruska kvůli poškození podmořského kabelu

Finské úřady ve středu zadržely a prohledaly nákladní loď Fitburg, která je podezřelá z poškození podmořského kabelu v Baltském moři spojujícího Helsinky a Tallin. Finská policie to oznámila dle Reuters na tiskové konferenci. Loď plula pod vlajkou Svatého Vincence a Grenadin, uvedl mluvčí policie. Podle údajů MarineTraffic vyplula z ruského Petrohradu a směřovala do izraelské Haify. Na incident reagovali prezidenti Finska a Estonska Alexander Stubb a Alar Karis.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Čína oznámila konec vojenských manévrů u Tchaj-wanu

Čína oznámila, že úspěšně dokončila své vojenské manévry kolem Tchaj-wanu, píše agentura AFP. Čína do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala 77 vojenských letounů a 25 plavidel námořnictva a pobřežní stráže. Čínský prezident Si Ťin-pching později v novoročním projevu prohlásil, že sjednocení Číny nelze zastavit.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...