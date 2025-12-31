Zelenskyj: Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu

Ukrajina si přeje mír, ale ne za každou cenu, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v novoročním projevu. Slíbil, že se nepodepíše pod slabou mírovou dohodu, která by jen prodloužila ruskou válku na Ukrajině. Ještě před prezidentovým projevem, zveřejněným na sociálních sítích, byl v Kyjevě podle ukrajinských médií vyhlášen letecký poplach a byla slyšet palba protivzdušné obrany.
„Co chce Ukrajina? Mír? Ano. Za jakoukoliv cenu? Ne. Chceme konec války, ale ne konec Ukrajiny,“ řekl Zelenskyj. Připustil, že Ukrajinci jsou již válkou silně unaveni, ale zdůraznil, že šeredně by se spletl ten, kdo si myslí, že jsou ochotni vzdát se.
Mírová dohoda je podle Zelenského připravena z 90 procent, avšak právě zbývajících deset procent rozhodne o osudu míru, Ukrajiny i Evropy. Bezpečnostní záruky, poskytnuté partnerami Ukrajiny, by podle prezidenta měly být ratifikovány v Kongresu USA a v parlamentech všech zemí, ochotných a schopných poskytnout reálné záruky, které by Rusku zabránily znovu Ukrajinu napadnout.
„Podpisy pod slabými dohodami jen prodlužují válku. Můj podpis bude pod silnou dohodou. A právě o tom je každé setkání, každý telefonát, každé rozhodnutí,“ řekl prezident. Zdůraznil, že jedině spolehlivý mír na mnoho let bude představovat úspěch, a to nejen Ukrajiny, ale i Ameriky, Evropy a každého národa, který chce žít v míru, a ne válčit.