Rok plný selhání. Odborný žurnál zkritizoval ministra zdravotnictví Kennedyho

Jeden z nejprestižnějších zdravotních odborných časopisů světa, Lancet, vydal rozsáhlou kritiku amerického ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho mladšího. List popsal změny, které Kennedy zavedl a které podle Lancetu poškodily americké zdravotnictví. Hovoří o roku plném selhání. Náprava prý bude trvat celé desítky let.
„Ve svém prvním projevu jako šéf amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb (HHS) představil Robert F. Kennedy mladší plán na obnovení důvěry. Pandemie covidu-19 způsobila prudký pokles důvěry veřejnosti ve federální zdravotnictví a vědu – mezi dubnem 2020 a zářím 2023 klesl podíl respondentů, kteří velmi nebo dostatečně důvěřovali informacím o koronaviru a vakcínách od Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), z 83 procent na 63 procent – a zaměstnanci HHS, ke kterým promlouval, čelili devastujícím hromadným propouštěním a škrtům ve financování,“ začíná článek.
„Kennedy slíbil otevřenou a upřímnou spolupráci se všemi, kteří jsou ochotni pracovat na tom, aby se USA opět staly zdravou zemí. Senátnímu výboru, který potvrdil jeho nominaci, Kennedy slíbil vstřícný a kooperativní vztah, a veřejnosti, od níž si nárokuje svůj mandát, slíbil novou éru nestranné vědy bez skrytých střetů zájmů, utajování nebo spekulací. Radikální transparentnost, věda na nejvyšší úrovni, etika, soucit, kompetence a hrdost by ministerstvu vrátily neotřesitelnou autoritu, kterou USA potřebují a zaslouží si. O politicích je známo, že porušují sliby, ale Kennedyho bilance po prvním roce je podle většiny měřítek neúspěšná, zejména podle jeho vlastních,“ konstatuje článek, označený jako redakční komentář.
Konkrétní selhání
Žurnál kritizuje, že už deset dní po tomto projevu o důvěře a otevřenosti zrušilo ministerstvo 54 let starou praxi vyžádání veřejných připomínek k novým pravidlům a předpisům, čímž umlčelo hlasy mnoha zainteresovaných stran, kterým Kennedy slíbil sloužit.
Kennedy pak podle Lancetu bez váhání propustil poradce a odborníky, oznámil změny zaběhlých pravidel publikování v odborných časopisech s placeným přístupem, propustil whistleblowery a dohlížel na změny doporučení, které byly v rozporu s desítkami let zavedené vědy.
Lancet píše: „Pod Kennedyho vedením Národní instituty zdraví (NIH) zrušily programy studující zdravotní účinky znečištění ovzduší, resort zadržel zprávu spojující konzumaci alkoholu s rakovinou a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) stáhl varování před potenciálními škodami způsobenými konzumací produktů (jako je syrové mléko a chlordioxid), které byly falešně uváděny na trh jako léky na autismus.“
Tyto změny pak vedly šestadvacet amerických států k odmítnutí oficiálních pokynů týkajících se vakcinační politiky. A v prosinci Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) udělilo nevyžádanou dotaci ve výši 1,6 milionu dolarů na provedení studie vakcín v Guineji-Bissau, která vyvolala tolik etických obav, že ji experti přirovnávali k nechvalně známé studii neléčené syfilidy v Tuskegee. Zjednodušeně: kdyby proběhla, pak by tento pokus vystavil tisíce neočkovaných dětí riziku hepatitidy B.
Studie syfilidy v Tuskegee probíhala v letech 1932 až 1972 ve spolupráci s Univerzitou v Tuskegee. Tento nechvalně známý výzkum zkoumal přirozený průběh neléčené syfilidy.
Experiment se týkal šesti set Afroameričanů, z nichž 399 mělo latentní stadium této nemoci, zbylých 201 zdravých sloužilo jako kontrolní vzorek. Studie měla zpočátku za cíl sledovat vývoj nemoci po dobu šesti měsíců a následně poskytnout pacientům zdravotní péči pomocí (tehdy) moderních léčebných metod. Potom, co výzkum přišel o financování, už ale pacienti nedostali žádnou léčbu.
„Pseudověda a okrajové názory jsou bez ospravedlnitelného vysvětlení povýšeny“
„Ministerstvo pod vedením Kennedyho si zvyklo utrácet peníze za špatnou vědu. V souvislosti se škrty administrativy Donalda Trumpa v oblasti financování výzkumu a personálu došlo ke škodlivé změně priorit. Špičkové objevy a klinické výzkumy – v oblastech od mRNA vakcín po cukrovku a demenci – jsou zbaveny klíčových zdrojů, zatímco pseudověda a okrajové názory jsou bez ospravedlnitelného vysvětlení povýšeny. Pod Kennedyho vedením ohrožuje politizace v NIH, FDA a CDC budoucnost americké vědy a inovací a dusí podnikání v oblasti veřejného zdraví, které dnes zajišťuje bezpečnost země,“ tvrdě kritizuje dopady těchto změn Lancet.
A pokračuje: „Mechanismy udržované federální vládou pro monitorování a hlášení zdravotních problémů, jako jsou předávkování drogami, mateřská úmrtnost a bezpečnost potravin, jsou stejně ohroženy jako lékaři a vědci, kteří se na ně spoléhají. Tisíce datových souborů již nejsou veřejně dostupné, což Američany – a celý svět – nechává nepřipravené na reakci na budoucí krize. A krize se blíží. V listopadu 2025 byl ve státě Washington zaznamenán první případ infekce (a úmrtí) člověka virem ptačí chřipky kmene H5N5. Černý kašel, který v roce 2025 zabil třináct lidí v USA, se nadále šíří po celé zemi. A epidemie spalniček, která začala v lednu loňského roku, nyní ohrožuje status USA a Mexika jako zemí, kde byla tato nemoc vymýcena.“
Podle Lancetu Kennedy navzdory všem těmto náznakům problémů během svého prvního roku ve funkci pokračoval v šíření dezinformací a prosazování politických agend na úkor nejzranitelnějších skupin obyvatelstva. „Když byl Kongresem vyzván, aby se zodpovídal ze svých rozhodnutí, choval se vyhýbavě a bojovně. Následky, které Kennedy způsobil za jeden rok, budou trvat generace, než se napraví, a dokud zůstane u kormidla, není pro americké zdravotnictví a vědu moc naděje. Požadavky na jeho rezignaci se nyní počítají na tisíce,“ konstatuje odborný časopis, který vychází v Anglii od roku 1823.
„Kongres musí vykonávat svou kontrolní funkci a pohnat Kennedyho k odpovědnosti za jeho činy, nebo přijmout odpovědnost za to, že podpořil rozhodnutí prezidenta Trumpa nechat ho divoce řádit ve zdravotnictví,“ zakončuje komentář.