Súdánská „vláda naděje“ se vrátila do hlavního města


před 1 hhodinou

Súdánská vláda se téměř po třech letech války přestěhovala z přístavního města Port Súdán na východě země zpět do metropole Chartúm, píše server BBC. Občanská válka mezi armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) patří k jedněm z největších humanitárních krizí na světě.

Premiér Kamil Idris řekl v neděli novinářům, že „vláda naděje“ se oficiálně vrátila do Chartúmu a začne s vylepšováním služeb pro místní obyvatele, jako je přístup k elektřině, vodě, zdravotní péči a školství. Armáda byla nucena město opustit v roce 2023, kdy spor mezi ní a RSF propukl v občanskou válku. Zpět ho dobyla na konci loňského března.

OSN: Milice RSF zabily přes tisíc lidí v uprchlickém táboře
Uprchlický tábor Zamzam

Chartúm se od té doby vzpamatovává z dopadů ozbrojeného konfliktu. Přibližně pět milionů lidí z města uprchlo v období nejintenzivnějších bojů, uvádí Organizace spojených národů (OSN). Ti, kteří nechtěli nebo nemohli z města utéct, popsali brutální okupaci RSF, kdy ozbrojenci obydlí v Chartúmu masivně rabovali a zabírali domy civilistům.

Velkou část města také zanechali ozbrojenci RSF v troskách. Loni v říjnu uvedla zástupkyně generálního ředitele Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Ugochi Danielsová, že základní služby v Chartúmu sotva fungují.

Překvapivý postup separatistů v Jemenu znesvářil Saúdy s Emiráty
Shromáždění pořádané Jižní přechodnou radou v Jemenu

Generál súdánské armády Abdal Fattáh Burhán a velitel polovojenských RSF Muhammad Hamdán Dagalo v zemi v roce 2021 společně provedli vojenský převrat, ale později se rozešli kvůli neshodám ohledně rozdělení moci. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet, ve kterém už podle BBC zahynulo nejméně 150 tisíc lidí.

Podle aktuálních dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) muselo od začátku bojů opustit domovy téměř 12 milionů obyvatel této zhruba padesátimilionové země. Súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře.

Moderní zbraně z chaotické války v Súdánu ohrožují celý region
Ilustrační foto – odpálení rakety ze systému protivzdušné obrany (MANPADS)

