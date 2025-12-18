OSN: Milice RSF zabily přes tisíc lidí v uprchlickém táboře

Polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) letos v dubnu povraždily v uprchlickém táboře Zamzam v regionu Dárfúr v západním Súdánu přes tisíc civilistů. Píše to agentura Reuters s odvoláním na zprávu Úřadu OSN pro lidská práva (OHCHR).
Měsíce před útokem, který se odehrál od 11. do 13. dubna, blokovaly RSF přísun potravin a zásob do hladomorem postiženého uprchlického tábora Zamzam, kde žilo kvůli občanské válce téměř půl milionu vysídlených Súdánců.
Zpráva uvádí, že během útoků na tábor milice prováděly cílené útoky na civilisty. Přeživší hlásili rozsáhlé zabíjení, znásilňování, mučení a únosy, přičemž nejméně 319 lidí bylo zavražděno na místě či při pokusu o útěk.
Nová zjištění vyplývají z rozhovorů provedených OHCHR v červenci se 155 přeživšími, kteří uprchli do sousedního Čadu. „Úmyslné zabíjení civilistů nebo osob nadále neschopných boje (hors de combat) může představovat válečný zločin vraždy,“ konstatoval šéf OHCHR Volker Türk.
Jednotky RSF na žádost o komentář podle Reuters bezprostředně nereagovaly. Skupina dříve popřela, že by ubližovala civilistům, a tvrdila, že své síly povede k odpovědnosti za jakékoli porušení pravidel.
Vraždy ve Fáširu
Dubnový útok předcházel říjnovému zásahu polovojenskými jednotkami na město Fášir. Odhaduje se, že po dobytí města uprchlo více než sto tisíc lidí do okolních oblastí, včetně více než 2300 těhotných žen.
RSF jsou obviněny z vražd a únosů tisíců lidí. Většina z předpokládaných obyvatel města je nezvěstná, píše Reuters.
V Súdánu v roce 2021 provedli generál súdanské armády a velitel RSF převrat, později se ale kvůli neshodám ohledně rozdělení moci rozešli. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a občanskou válku.
Ta si podle OSN vyžádala více než 40 tisíc obětí, avšak humanitární organizace podle AFP tvrdí, že skutečný počet by mohl být mnohonásobně vyšší. Konflikt z domovů vyhnal bezmála 12 milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů osob.
Súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře. Minulý víkend zemřelo sedm lidí při dronovém útoku na vojenskou nemocnici v rebely obléhaném městě Dilling na jihu země.
Útok přišel pouhý den poté, co při jiném dronovém úderu zemřelo v sobotu šest bangladéšských vojáků mírových sil OSN na své základně v rovněž obléhaném Kadugli, hlavním městě Jižního Kordofánu ležícího asi 120 kilometrů jižně od Dillingu.