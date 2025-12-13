Súdán hlásí mrtvé po útoku na sídlo OSN

Při vzdušném úderu na sídlo OSN v súdánském městě Kadugli zahynulo šest vojáků mírové mise z Bangladéše. Píše to agentura AFP s odvoláním na misi UNISFA. Súdánská armáda z útoku obvinila polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), které hlavní město státu Jižní Kordofán již rok a půl obléhají.
Prozatímní bezpečnostní síly OSN pro oblast Abyei (UNISFA) představují mírovou misi OSN působící ve sporné oblasti Abyei na hranici mezi Súdánem a Jižním Súdánem. V roce 2011 získal Jižní Súdán po dlouholeté občanské válce nezávislost a od té doby v oblasti působí mírotvorci.
Situaci obyvatelstva trpícího od dubna 2023 válkou mezi súdánskou armádou a RSF označuje OSN za nejhorší humanitární krizi současnosti. V Kadugli se podle listopadové zprávy odborníků rozšířil hladomor.
Region Kordofán na jihu Súdánu je přitom podle AFP rozsáhlou zemědělskou oblastí, leží však mezi regionem Dárfúr, který kontrolují RSF, a oblastmi na severu, východě a středu země ovládanými armádou a je proto strategicky významný pro zásobování i přesuny vojenských jednotek.
Hladomor na vzestupu
Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC), v němž zasedají nezávislí odborníci na potravinovou bezpečnost, začátkem listopadu uvedl, že v Súdánu se hladomor rozšířil do dvou měst v regionech Dárfúr a Kordofán, přičemž dalších dvacet oblastí v těchto regionech je hladomorem přímo ohroženo. FRC již v prosinci 2024 oznámil, že se hladomor rozšířil v pěti súdánských oblastech.
V súdánské válce podle agentury AP dosud zahynuly desítky tisíc civilistů. Podle aktuálních dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) muselo od začátku bojů opustit domovy téměř 12 milionů obyvatel této zhruba padesátimilionové země.
Súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře.