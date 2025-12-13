Súdán hlásí mrtvé po útoku na sídlo OSN


13. 12. 2025Aktualizovánopřed 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Při vzdušném úderu na sídlo OSN v súdánském městě Kadugli zahynulo šest vojáků mírové mise z Bangladéše. Píše to agentura AFP s odvoláním na misi UNISFA. Súdánská armáda z útoku obvinila polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), které hlavní město státu Jižní Kordofán již rok a půl obléhají.

Prozatímní bezpečnostní síly OSN pro oblast Abyei (UNISFA) představují mírovou misi OSN působící ve sporné oblasti Abyei na hranici mezi Súdánem a Jižním Súdánem. V roce 2011 získal Jižní Súdán po dlouholeté občanské válce nezávislost a od té doby v oblasti působí mírotvorci.

Situaci obyvatelstva trpícího od dubna 2023 válkou mezi súdánskou armádou a RSF označuje OSN za nejhorší humanitární krizi současnosti. V Kadugli se podle listopadové zprávy odborníků rozšířil hladomor.

Region Kordofán na jihu Súdánu je přitom podle AFP rozsáhlou zemědělskou oblastí, leží však mezi regionem Dárfúr, který kontrolují RSF, a oblastmi na severu, východě a středu země ovládanými armádou a je proto strategicky významný pro zásobování i přesuny vojenských jednotek.

Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší
Jedno ze zraněných dětí, jemuž se podařilo dostat s rodinou z Fáširu do Tavíly

Hladomor na vzestupu

Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC), v němž zasedají nezávislí odborníci na potravinovou bezpečnost, začátkem listopadu uvedl, že v Súdánu se hladomor rozšířil do dvou měst v regionech Dárfúr a Kordofán, přičemž dalších dvacet oblastí v těchto regionech je hladomorem přímo ohroženo. FRC již v prosinci 2024 oznámil, že se hladomor rozšířil v pěti súdánských oblastech.

V súdánské válce podle agentury AP dosud zahynuly desítky tisíc civilistů. Podle aktuálních dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) muselo od začátku bojů opustit domovy téměř 12 milionů obyvatel této zhruba padesátimilionové země.

Súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře.

Krutí generálové z dob Dárfúru válčí o moc a zlato v Súdánu. Rusko dychtí posílit vliv v regionu
Šéf súdánských milic RSF Muhammad Hamdan Dagalo

Výběr redakce

Islámský stát zabil v Sýrii dva americké vojáky a tlumočníka

Islámský stát zabil v Sýrii dva americké vojáky a tlumočníka

18:23Aktualizovánopřed 8 mminutami
Platy ve státní sféře porostou podle Babiše i v rozpočtovém provizoriu

Platy ve státní sféře porostou podle Babiše i v rozpočtovém provizoriu

před 11 mminutami
Súdán hlásí mrtvé po útoku na sídlo OSN

Súdán hlásí mrtvé po útoku na sídlo OSN

20:06Aktualizovánopřed 15 mminutami
SOCDEM povede dosavadní místopředseda Nedvěd

SOCDEM povede dosavadní místopředseda Nedvěd

04:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš: Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny

Babiš: Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny

12:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Běloruský režim propustil Bjaljackého a Kalesnikavovou

Běloruský režim propustil Bjaljackého a Kalesnikavovou

před 5 hhodinami
Oděská oblast čelila jednomu z největších ruských útoků

Oděská oblast čelila jednomu z největších ruských útoků

10:13Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Turek bude brzy moct požádat o schůzku s prezidentem, řekl Šťastný

Turek bude brzy moct požádat o schůzku s prezidentem, řekl Šťastný

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Islámský stát zabil v Sýrii dva americké vojáky a tlumočníka

Při útoku na vojenský konvoj v Sýrii zahynuli dva američtí vojáci a americký civilní tlumočník. Píše to agentura Reuters. Podle mluvčího Pentagonu Seana Parnella útok provedl takzvaný Islámský stát (IS). Útočníka podle amerického ministra obrany Peta Hegsetha zabily spojenecké bezpečnostní složky. Šéf Bílého domu Donald Trump slíbil odvetu.
18:23Aktualizovánopřed 8 mminutami

Súdán hlásí mrtvé po útoku na sídlo OSN

Při vzdušném úderu na sídlo OSN v súdánském městě Kadugli zahynulo šest vojáků mírové mise z Bangladéše. Píše to agentura AFP s odvoláním na misi UNISFA. Súdánská armáda z útoku obvinila polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), které hlavní město státu Jižní Kordofán již rok a půl obléhají.
20:06Aktualizovánopřed 15 mminutami

Babiš: Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny

Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko nebude za nic ručit, řekl designovaný premiér Andrej Babiš (ANO). Strany končící vlády výrok označily za ostudu i nebezpečný obrat zahraniční politiky. Finančními potřebami Kyjeva v letech 2026 a 2027 se bude zabývat summit EU, který začne příští čtvrtek. Komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.
12:09Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Běloruský režim propustil Bjaljackého a Kalesnikavovou

Běloruská opoziční politička Maryja Kalesnikavová a nositel Nobelovy ceny za mír Ales Bjaljacki jsou na svobodě, uvedl opoziční server Naša Niva poté, co administrativa diktátora Alexandra Lukašenka oznámila omilostnění 123 vězňů. Rozsáhlá amnestie následuje po jednání amerického zmocněnce Johna Coalea v Minsku.
před 5 hhodinami

Oděská oblast čelila jednomu z největších ruských útoků

Ukrajinská Oděská oblast čelila jednomu z největších vzdušných útoků od začátku války. Zraněni byli dva lidé a zasažena civilní, průmyslová a energetická zařízení. Část tohoto jihoukrajinského regionu je bez elektřiny, uvedl v sobotu ráno šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Podle ukrajinského letectva zaútočilo Rusko 465 drony a 30 střelami různých typů. Moskva prohlásila, že útok směřoval proti vojensko-průmyslovým a energetickým zařízením. Dočasně bez dodávek proudu se ocitla Záporožská jaderná elektrárna v okupované části Ukrajiny.
10:13Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Thajsko hlásí nové oběti bojů s Kambodžou

Thajské ministerstvo obrany oznámilo, že nové střety na hranici s Kambodžou si vyžádaly životy čtyř thajských vojáků, napsala agentura AFP. Boje pokračují navzdory prohlášení prezidenta USA Donalda Trumpa ohledně pátečního příměří.
před 7 hhodinami

Sumatra hlásí po záplavách a sesuvech přes tisíc mrtvých

Počet obětí sesuvů půdy a záplav, které před dvěma týdny zasáhly indonéský ostrov Sumatra, přesáhl tisíc. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na tamní úřad pro zvládání katastrof (BNPB). Zraněných je přes 5400.
11:46Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Witkoff se sejde v Berlíně se Zelenským a evropskými lídry

V neděli budou v Berlíně jednat zahraničněpolitičtí poradci ze Spojených států, Ukrajiny, Německa a dalších zemí o možném příměří na Ukrajině. Informovala o tom agentura DPA s odvoláním na německé vládní kruhy. Už v pátek americký deník The Wall Street Journal napsal, že zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff míří do německé metropole, aby se sešel s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými lídry.
02:23Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...