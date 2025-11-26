„Jeden z nejbrutálnějších činů.“ Milice braly Súdáncům krev


před 54 mminutami|Zdroj: The Middle East Eye, ČTK, The New Arab

Rebelové z Jednotek rychlé podpory (RSF) po pádu súdánského Fáširu násilně odebírali krev zadrženým civilistům i uprchlíkům snažícím se z města uniknout. Píše to blízkovýchodní web The Middle East Eye (MEE) s odkazem na rozhovory s oběťmi, očitými svědky, humanitárními pracovníky a diplomatickými zdroji.

Polovojenské jednotky dobyly poslední baštu súdánské armády v Dárfúrské oblasti 26. října po osmnácti měsících obléhání. Od té doby podle OSN ve městě dochází k masakrům, rabování a odsunu obyvatelstva. Podle svědků RSF oddělovaly ženy od mužů, které pak na „náměstí smrti“ hromadně povraždily včetně malých dětí. Kdo neměl na výkupné, byl zabit.

Bývalý velitel rebelů a guvernér Dárfúru, který nyní stojí na straně súdánské armády, řekl MEE, že milice koncem října zabily ve Fáširu během tří dnů nejméně 27 tisíc lidí.

Milice na „náměstí smrti“ střílely děti, popsali Fášir přeživší
Jedno ze zraněných dětí, jemuž se podařilo dostat s rodinou z Fáširu do Tavíly

Nově vyšlo najevo, že řadě lidí milice odebíraly krev. „Nevím, kolik toho vzali,“ svěřil se MEE pětatřicetiletý Súdánec, který měl prý omotaný šátek kolem očí, aby nic neviděl. „Bál jsem se, že mi všechnu vezmou a že zemřu. Ale neměl jsem žádnou možnost se bránit ani utéct. Byl jsem svázaný a venku stáli bojovníci se zbraněmi, připravení kohokoli zabít,“ popsal Súdánec.

Muž, který si v obavách o bezpečnost říká Adam, byl zadržen rebely 26. října poblíž letiště ve Fáširu. „Umístili nás do jedné z nemocnic a pak nás převezli do domu velitele, kde jsme zůstali týden,“ řekl.

Provizorní krevní banka

Budova ve skutečnosti fungovala jako provizorní krevní banka. „Viděl jsem nádoby plné krve na místě, které vypadalo jako malá klinika. Bylo tam mnoho lůžek oddělených závěsy a ozbrojenci z RSF odebírali krev obětem, což byli lidé prchající z Fáširu,“ řekl MEE Adam. Sám napočítal více než padesát lidí, kteří byli podrobeni stejnému zákroku.

V domě velitele musely desítky zadržených civilistů vařit, uklízet a prát ozbrojencům prádlo. „Když jsme skončili s prací, drželi mě v malé, špinavé koupelně s ještě jednou osobou, kterou jsem neznal. Museli jsme stát až do rána, protože byla moc malá,“ vzpomíná Adam.

WHO je zděšena zprávami o zabití téměř pěti set lidí v porodnici ve Fáširu
Žena drží dítě v táboře pro osoby, které uprchly ze súdánského Fáširu

Po týdnu v zajetí mu bylo, stejně jako mnoha dalším zajatcům RSF, řečeno, že pokud chce být propuštěn, bude muset zaplatit výkupné. V té chvíli se spolu s dalšími dvěma Súdánci rozhodl utéct. „Byla to náročná cesta, protože jsme museli v noci jít mnoho hodin a všichni jsme byli velmi unavení kvůli odebrané krvi a špatnému jídlu, které jsme byli nuceni jíst,“ řekl serveru MEE.

Adam prý cestou mnohokrát omdlel, ale se svými dvěma společníky se nakonec zdárně dostal do města Tavíla, které nyní hostí 650 tisíc civilistů a přes tři stovky zahraničních humanitárních pracovníků.

Přepadávání uprchlíků

Násilné odebírání krve se přitom neomezovalo pouze na provizorní detenční centra ve Fáširu. „Byl jsem zadržen se dvěma bratranci a sestřenicemi, když jsme utíkali do Tavíly,“ řekl MEE anonymně další Súdánec. „Omotali nás provazy a odebrali nám krev. Pomůcky si berou s sebou a ve vojenských vozidlech, která používají, mají malou sanitní jednotku,“ tvrdí muž. „Smáli se, když nám odebírali krev, a říkali nám: ‚Jste otrok, nebojte se, nezemřete, potřebujeme to pro naše bojovníky‘,“ uvedl.

Súdánský učitel Ahmed po telefonu sdělil blízkovýchodnímu webu, že 27. a 28. října viděl ozbrojence RSF, jak „odebírají krev některým civilistům, a dokonce i vojenskému personálu zadrženému s námi“. „Byl to brutální pohled. Nevím, co dělají s tou krví, ale myslím, že ji uchovávají pro své zraněné bojovníky,“ konstatoval muž.

Podle nejmenovaného súdánského humanitárního pracovníka, který v Dárfúru pracuje mnoho let, řada mladých Súdánců kvůli nedostatku krve trpěla. „Je to jeden z nejbrutálnějších činů RSF. Zadržují ty, kteří se pokoušejí uprchnout z Fáširu, a berou jim krev. Mají žízeň, hlad a byli svědky zvěrstev, na která nezapomenou,“ upozornil v rozhovoru pro MEE.

Jiný humanitární pracovník pak uvedl, že před pádem města koncem října byli svědky případů odběru krve bojovníky RSF přímo v Zamzámu, v táboře pro vnitřně vysídlené osoby.

Shromažďování důkazů o masakrech

Mezinárodní trestní soud (ICC) již shromažďuje důkazy o údajných masových vraždách a znásilněních ve Fáširu. RSF podle agentury Reuters tvrdí, že takové zprávy jsou přehnané a že jednotky vyšetřují případy zneužívání ze strany svých vojáků.

Odhaduje se, že od dobytí města z něj uprchlo více než sto tisíc lidí do okolních oblastí, včetně více než 2300 těhotných žen. Podle regionální ředitelky OSN pro genderovou rovnost a posílení postavení žen (UN Women) Anny Mutavatiové jsou súdánské ženy často nuceny rodit na ulici, píše agentura AP.

Psychické trauma či ztráta sluchu. Súdánské děti trpí v zemi zmítané válkou
Psychické trauma či ztráta sluchu. Súdánské děti trpí v zemi zmítané válkou

Šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Tom Fletcher před týdnem požádal o zajištění bezpečného průchodu do Fáširu pro humanitární pracovníky a zároveň pro civilisty, aby jej mohli snadno opustit.

Podle Fletchera je nezbytné mít přístup na místo sužované hladomorem, kde je třeba vyšetřit zprávy o systematických popravách, zadržování a znásilňování. „Je to město, které je tak dlouho v obležení, že lidé budou potřebovat jídlo, vodu a léky,“ řekl Fletcher.

Krutí generálové z dob Dárfúru válčí o moc a zlato v Súdánu. Rusko dychtí posílit vliv v regionu
Šéf súdánských milic RSF Muhammad Hamdan Dagalo

Hladomor se šíří

Generál súdánské armády Abdal Fattáh Burhán a velitel RSF Muhammad Hamdán Dagalo v zemi v roce 2021 společně provedli vojenský převrat, ale později se rozešli kvůli neshodám ohledně rozdělení moci. Spor 15. dubna 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a následně v občanskou válku, přičemž obě strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů.

Konflikt v Súdánu, kde žije asi padesát milionů lidí, připravil o život už několik desítek tisíc lidí, z domovů vyhnal bezmála dvanáct milionů Súdánců a způsobil hladomor, kterému čelí několik milionů lidí. Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC) loni v prosinci oznámil, že se rozšířil v pěti oblastech země.

O vyjednání míru usiluje čtveřice zemí – USA, Saúdská Arábie, Egypt a Spojené arabské emiráty. Právě Abú Dhabí obvinil generál Burhán z podpory „protisúdánských rebelů“. Emiráty to popírají, ačkoliv letos v listopadu se objevila informace americké zpravodajské služby, podle níž posílají RSF zbraně.

Opomíjenou brutální válku tiše přiživují Emiráty i Rusko
Uprchlický tábor pro Súdánce v Čadu

Výběr redakce

Senát vybírá kandidáty na dětského ombudsmana, prvním je soudce Beneš

ŽivěSenát vybírá kandidáty na dětského ombudsmana, prvním je soudce Beneš

10:01Aktualizovánopřed 11 mminutami
Turek je nominovaný na ministerstvo životního prostředí, Macinka na diplomacii

Turek je nominovaný na ministerstvo životního prostředí, Macinka na diplomacii

12:26Aktualizovánopřed 12 mminutami
Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026

11:20Aktualizovánopřed 16 mminutami
Soud potvrdil trest pro Sarkozyho za nelegální financování kampaně

Soud potvrdil trest pro Sarkozyho za nelegální financování kampaně

14:29Aktualizovánopřed 22 mminutami
Provoz vlaků z Prahy přes Ústí do Německa je po poruše obnovený

Provoz vlaků z Prahy přes Ústí do Německa je po poruše obnovený

06:51Aktualizovánopřed 35 mminutami
Stanjura doporučil schválit základní prvky rozpočtu, nová koalice ho chce vrátit

ŽivěStanjura doporučil schválit základní prvky rozpočtu, nová koalice ho chce vrátit

10:01Aktualizovánopřed 48 mminutami
„Jeden z nejbrutálnějších činů.“ Milice braly Súdáncům krev

„Jeden z nejbrutálnějších činů.“ Milice braly Súdáncům krev

před 54 mminutami
Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

08:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Soud potvrdil trest pro Sarkozyho za nelegální financování kampaně

Francouzský kasační soud potvrdil trest pro bývalého prezidenta Nicolase Sarkozyho za nelegální financování kampaně. Píše to agentura Reuters. Bývalá hlava státu dostala rok vězení, z toho polovinu podmíněně, za podvodné překročení výdajů na neúspěšnou kampaň.
14:29Aktualizovánopřed 22 mminutami

„Jeden z nejbrutálnějších činů.“ Milice braly Súdáncům krev

Rebelové z Jednotek rychlé podpory (RSF) po pádu súdánského Fáširu násilně odebírali krev zadrženým civilistům i uprchlíkům snažícím se z města uniknout. Píše to blízkovýchodní web The Middle East Eye (MEE) s odkazem na rozhovory s oběťmi, očitými svědky, humanitárními pracovníky a diplomatickými zdroji.
před 54 mminutami

Witkoff radil Rusům, jak si naklonit Trumpa, ukazuje podle Bloombergu telefonát

Zvláštní zmocněnec Bílého domu Steve Witkoff radil Rusům, jak si naklonit prezidenta USA Donalda Trumpa v jednání o Ukrajině. Podle agentury Bloomberg to ukazuje záznam telefonátu mezi Witkoffem a kremelským poradcem Jurijem Ušakovem. Další telefonát podle Bloombergu dokazuje, že autory takzvaného „Trumpova mírového plánu“ jsou Rusové. Trump v reakci na zjištění Bloombergu označil Witkoffovo jednání za standardní.
08:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Obytný komplex v Hongkongu zachvátil požár. Na místě jsou mrtví

Nejméně třináct lidí ve středu zahynulo při rozsáhlém požáru, který zachvátil komplex obytných výškových budov v Hongkongu. S odvoláním na hasiče o tom informovala agentura AP. Neupřesněný počet osob zůstal uvězněný uvnitř komplexu, kde je asi 2000 bytových jednotek a kde bydlí na 4800 lidí. Příčina požáru, který se zřejmě rozšířil po bambusovém lešení, zatím není známá.
11:32Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Střední Slovensko zasáhly lokální povodně

Silný déšť a tající sníh způsobily lokální záplavy na Slovensku. Nepříznivé počasí zejména v centrální části země ovlivnilo silniční i železniční dopravu. V Nízkých Tatrách po vydatném sněžení platí zvýšené lavinové nebezpečí. Informovaly o tom slovenské úřady.
před 2 hhodinami

Přestane bojovat a nezabere další území, věří Trump v „ústupky“ Ruska. Kreml teď dohodu nevidí

Prezident USA Donald Trump tvrdí, že Moskva souhlasila s některými ústupky v americko-ruském plánu pro zastavení ruské války na Ukrajině. Popsal je přitom jen jako to, že Moskva přestane bojovat a nezabere další území. Trump také řekl, že už netrvá na dřívějším čtvrtečním termínu, do kterého od Kyjeva očekával souhlas s plánem. Moskva dává opakovaně najevo, že trvá na naprostém zničení Ukrajiny jako státu. Kreml ve středu uvedl, že hovořit o brzkém dosažení dohody je předčasné.
01:39Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Ruský útok na Záporoží zranil 19 lidí, Ukrajina zasáhla závod v Čeboksarech

Rusko v noci na středu zaútočilo na Ukrajinu dvěma balistickými střelami a 90 drony, protivzdušná obrana 72 z nich zlikvidovala, uvedlo ukrajinské letectvo. Vzdušné síly zároveň uvedly, že evidují zásahy střelami a drony na deseti blíže neupřesněných místech a že útok pokračuje. Ukrajina potvrdila, že zasáhla závod VNIIR-Progress v Čeboksarech, kde se vyrábí elektrická zařízení. Kyjev i Moskva hlásí zraněné.
10:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Americké imigrační úřady zadržely příbuznou mluvčí Bílého domu

Americké imigrační úřady zadržely matku synovce mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové, píší americká média. Agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ženu původem z Brazílie tento měsíc zadrželi nedaleko Bostonu ve státě Massachusetts. Stalo se tak v době rozsáhlé protiimigrační kampaně administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
před 2 hhodinami
Načítání...