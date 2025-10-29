WHO je zděšena zprávami o zabití téměř pěti set lidí v porodnici ve Fáširu


Světová zdravotnická organizace (WHO) je zděšena zprávami o zabití více než 460 pacientů a jejich doprovodu v porodnici v súdánském Fáširu, uvedl na síti X šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Město Fášir, poslední baštu súdánské armády v západosúdánském regionu Dárfúr, dobyly minulý týden po více než ročním obléhání protivládní polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF). Od té doby jsou odtud podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) hlášeny četné případy mimosoudních poprav a etnicky motivovaného násilí.

WHO od začátku války eviduje 185 útoků na zdravotnická zařízení

WHO od počátku občanské války v zemi v dubnu 2023 zaznamenala a ověřila 185 případů útoků na zdravotnická zařízení, při nichž bylo zabito 1204 zdravotníků a pacientů a 416 jich bylo zraněno. Z toho ke 49 útokům, při nichž bylo zabito 966 lidí, došlo letos, informoval šéf WHO. Tyto údaje nezahrnují počty obětí z porodnice ve Fáširu.

Dva roky trvající občanskou válku mezi súdánskou armádou a RSF označují mezinárodní organizace za jednu z největších humanitárních krizí posledních let. Súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře.

V súdánské válce podle agentury AP dosud zahynuly desítky tisíc civilistů. Podle aktuálních dat Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) muselo od začátku bojů opustit domovy téměř dvanáct milionů obyvatel této zhruba padesátimilionové země. V prosinci 2024 Výbor pro kontrolu hladomoru (FRC) oznámil, že do pěti oblastí Súdánu se rozšířil hladomor.

