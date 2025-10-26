Súdánští povstalci tvrdí, že se zmocnili důležitého města Fášir


před 28 mminutami|Zdroj: ČTK

Súdánské polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) tvrdí, že se zmocnily významného západosúdánského města Fášir. Informuje o tom zpravodajský web BBC s tím, že jde o zlomový bod v súdánské občanské válce. Súdánská armáda tvrzení povstalců zatím nekomentovala.

Povstalci RSF v prohlášení na sociálních sítích uvedli, že město „dobyli z rukou žoldnéřů, milicí spojených s teroristickou armádou“. Ztráta Fáširu by představovala obrovskou ránu pro súdánskou armádu, jelikož jde o její poslední baštu v oblasti Dárfúru.

RSF dříve uvedla, že zničila velitelství šesté divize súdánské armády, zkonfiskovala zbraně a zničila několik velkých vojenských vozidel. Investigativní redakce BBC Verify ověřila pravost videí kolujících na internetu, na nichž jsou příslušníci RSF vidět uvnitř základny.

Místní spojenci súdánské armády – jednotky Lidového odporu – obvinili RSF z mediální dezinformační kampaně, jejímž cílem je nalomit odhodlání vojáků.

V Súdánu je situace v některých ohledech nejhorší na světě, zní od Lékařů bez hranic
Súdánský pacient s cholerou na provizorní klinice provozované Organizací spojených národů v severním Dárfúru

Fášir je v obležení RSF již 18 měsíců a armádní stanoviště a civilisté v oblasti čelí častému bombardování. Odhaduje se, že boje v oblasti znemožnily pohyb zhruba 300 tisícům lidí. Podle srpnových satelitních snímků byly kolem města postaveny hliněné zdi s cílem udržet obyvatele uvnitř.

V Súdánu v roce 2021 provedli generál súdanské armády a velitel RSF převrat, později se ale kvůli neshodám ohledně rozdělení moci rozešli. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a občanskou válku. Obě válčící strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů a skoro 25 milionů lidí sužuje akutní hlad. Konflikt si vyžádal desetitisíce mrtvých a miliony uprchlíků.

