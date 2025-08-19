V Súdánu je situace v některých ohledech nejhorší na světě, zní od Lékařů bez hranic

V Súdánu se mísí několik krizí zároveň, sdělila vedoucí komunikace organizace Lékaři bez hranic (LBH) Tereza Wyn Haniaková. Dodala, že v některých ohledech je tamní situace nejhorší na světě. Organizace spojených národů zároveň upozornila, že nadále roste počet úmrtí humanitárních pracovníků v konfliktních zónách. OSN zprávu zveřejnila u příležitosti Světového humanitárního dne, který připadá na 19. srpen.
Cílem Lékařů bez hranic je přinášet lékařskou péči do nejpostiženějších regionů například i v Súdánu, jako je Dárfúr na západě země, ve kterém se nedostává péče statisícům až milionům lidí, přiblížila Wyn Haniaková. „Přeživší války umírají na nemoci, kterým by se dalo za normálních okolností předejít,“ upozornila.
Zároveň jsou v zemi miliony vnitřně vysídlených lidí a miliony odešly za hranice. „Můžeme říct, že je tam největší uprchlická krize, která v současnosti existuje,“ sdělila Wyn Haniaková. Uvedla, že v Súdánu potřebuje humanitární pomoc asi šedesát procent obyvatel.
V zemi trvá válka od roku 2023, kdy protivládní polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF) zaútočily na armádní základy v hlavním městě Chartúm. „Obě stany páchají brutální útoky. Vidíme systematické sexuální násilí, únosy, masová zabíjení, rabování humanitárních zásob nebo ničení zdravotnických zařízení,“ dodala Wyn Haniaková.
Vážná humanitární situace je i v Pásmu Gazy, které tamní obyvatelé nemohou opustit a „jsou zavřeni v jakémsi vězení pod širým nebem“, zmínila pracovnice LBH. „Další hluboké krize vidíme i jinde, na Haiti nebo v Konžské demokratické republice,“ dodala.
Na čtyři sta mrtvých humanitárních pracovníků
U příležitosti Světového humanitárního dne sdělil šéf Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) Tom Fletcher, že v roce 2024 bylo v konfliktních zónách zabito 383 humanitárních pracovníků, z nichž téměř polovina v Pásmu Gazy.
Dodal, že je to je dosud nejvyšší počet a že aktuální údaje pro letošní rok podle OCHA poukazují na nadále rostoucí trend. „Jako humanitární komunita opětovně žádáme, aby ti, kteří mají moc a vliv, konali v zájmu lidskosti, chránili civilisty a humanitární pracovníky a pachatele pohnali k odpovědnosti,“ prohlásil Fletcher.
Databáze Aid Worker Security Database (AWSD) v roce 2024 zaznamenala 185 humanitárních pracovníků zabitých na palestinských územích, šedesát v Súdánu, dvacet v Libanonu, čtrnáct v Sýrii či třináct na Ukrajině. Po celém světě eviduje v minulém roce 599 útoků, 308 zraněných, 125 unesených a 45 zadržených humanitárních pracovníků. „Násilí vůči humanitárním pracovníkům není nevyhnutelné. Musí přestat,“ řekl Fletcher.
V letošním roce AWSD zaznamenala již 245 útoků. Jeden z nejsmrtelnějších se dle ní stal 23. března v oblasti města Rafah na jihu Pásma Gazy. Izraelská armáda tam zahájila palbu na humanitární pracovníky a záchranáře ve zřetelně označených vozidlech a patnáct jich zabila, napsala agentura AP.
Světový humanitární den je významným dnem pro uznání a ocenění úsilí humanitárních pracovníků po celém světě. Vyhlásilo ho Valné shromáždění OSN v roce 2008, na základě události z 19. srpna 2003, kdy při útoku na misi OSN v Bagdádu přišlo o život 22 humanitárních pracovníků.