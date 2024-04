Letecký úder v Gaze zabil sedm pracovníků charitativní organizace, píší média

Patrně izraelský letecký úder zabil v Pásmu Gazy sedm pracovníků charitativní společnosti World Central Kitchen, informují média s odvoláním na palestinské úřady ovládané teroristickým hnutím Hamás. Mezi mrtvými, jejichž těla se nachází v nemocnici al-Aksá v Dajr Balahu v centrální části pásma, je Brit, Polák a Australan. Čtvrtou zahraniční obětí je podle serveru The Times of Israel Ir, ačkoliv jiné zdroje uvádějí, že jeho národnost zatím nebyla potvrzená. Úřady to uvedly na základě pasů nalezených u obětí. Izraelská armáda podle prohlášení citovaného stanicí al-Džazíra incident prošetřuje.