Testuje se nová zbraň proti pirátům silnic. Vypne jim auto na dálku

Blíží se nová zbraň proti pirátům silnic. Policie je možná bude moci už brzy zastavit na dálku. Na vývoji takového systému pracuje pražské ČVUT spolu s brněnským VUT. Systém se v úterý testoval v Třešti na Vysočině. Dokáže ujíždějícímu autu odpojit přívod paliva do motoru, to se pak samo zastaví.

„Jsou situace, kdy řidič vozidla nerespektuje výzvy policistů k zastavení, v tom případě může policista prostřednictvím tabletu nebo ovládání ve vozidle vyslat signál do ujíždějícího vozidla. Buď dojde k odpojení přívodu paliva, nebo se aktivuje funkce, která je v moderních vozidlech standardně – bezpečnostní brzda,“ popisuje výzkumník Zdeněk Lokaj.

Technologie využívá kooperativní systémy mezi vozidly, které slouží k předávání dopravních informací. Další etapou je podle Lokaje prosazení technologie na evropské úrovni, což podle něj bude znamenat „předvoj“ autonomních vozidel. „Z velké části je to hodně o legislativě, o tom, jak bude vypadat platné právo,“ podotkl.

Technologií by mohla být vybavena policejní vozidla. „V současné době je systém, který mají policisté k dispozici, invazivní. Ve chvíli, kdy vozidlo roztočíte takzvaným PIT manévrem, nebo máte zastavovací pás, existuje riziko, že se vozidlo stane neovladatelným,“ sdělil výzkumník.

Lokaj dodal, že dle plánovaného zabezpečení by systém nemohl aktivovat policista sám od sebe, úkon by musel mít autorizovaný od jiné povolané osoby. Systém by se v provozu poprvé mohl objevit za několik let.