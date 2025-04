Spěch za volantem nestojí za lidský život, vyzývá iniciativa

„Nehody způsobené z důvodu nepřiměřené rychlosti – to je druhá nejčastější příčina. (...) Bohužel 33 procent těchto nehod končí tragicky a většinou je to smrt. Viníci jsou často mladí lidé,“ popsala za pořadatele iniciativy vedoucí komunikace České asociace pojišťoven Milada Veselá.

Zmíněných třináct minut je symbolem Národního dne bez spěchu . Přesně tolik minut by totiž podle organizátorů řidiči ušetřili při jízdě z Prahy do Brna, pokud pojedou v průměru o dvacet kilometrů za hodinu rychleji, než dovoluje zákon.

Právě záchranáři jsou ale naopak ti, kteří musí na místo nehody spěchat, musí to ale trénovat. „Celý systém defenzivní jízdy nám pomáhají zvládat kolegové od policie. Samozřejmě jezdíme tak, abychom vždy dojeli. Statistiky, o kterých mluvila paní Veselá, jsou hlavně o plynulosti a my si velmi vážíme řidičů, že se usadily záchranářské uličky. Pokud mají kam uhnout, tak uhýbají,“ uvedl ředitel pražské záchranky Petr Kolouch. Proto, aby záchranáři dojeli v metropoli na místo nehody včas, vybudovali i více základen a v provozu je i více vozů.

Jen v loňském roce si nepřiměřená rychlost vyžádala 148 obětí. Veselá v této souvislosti dodala, že padesát procent populace připouští, že překračuje rychlostní limit, ale zároveň 58 procent lidí uvádí, že to není v pořádku. „Víme, že to nemáme dělat, ale ve výsledku se bohužel na silnicích chováme jiným způsobem,“ upozornila.

V případě úvah, zda zvýšit rychlost třeba na českých dálnicích, ale Kolouch zopakoval následky při překročení povolené rychlosti, které si při nárazu sčítají. „Spěch se dá elimininovat na minimum, jinak je to u vozidel s právem přednosti v jízdě, které přijedou vždycky včas, a tak by to mělo zůstat. Budeme si přát, aby doprava byla plynulá a řidiči byli ohleduplní (...). A když dlouho nejezdím, než vyjedu do ostrého provozu, tak je spousta škol,“ konstatoval.

Na připomínku zemřelých se orloj s apoštoly na pražském Staroměstském náměstí zastavil v 11:00 právě na dobu, během níž vyzváněla postava smrtky. Symbolicky se k výzvě připojí také například prezident nebo vláda. Ministři zasednou ve 14:43, tedy třináct minut po původně ohlášeném termínu. Mezi akcemi, které ze stejného důvodu začnou o třináct minut později, patří třeba i večerní semifinále fotbalového MOL Cupu mezi pražskou Spartou a Plzní.