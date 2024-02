Nový bodový systém platí měsíc. Řidiče to ale zatím od přestupků příliš neodrazuje

Už více než měsíc platí pro řidiče nový bodový systém. Zavedl víc přestupků, za které hrozí zákazy řízení nebo vyšší pokuty. Řidiče to ale od páchání závažných přestupků zatím neodrazuje. Policisté k 30. lednu řešili na silnicích přes 33 tisíc přestupků a vybrali za ně téměř pět set milionů korun. Oproti loňskému lednu jde o dvojnásobnou částku. Vysvětlují to větší pravomocí řešit problémy na místě i tím, že se minulý měsíc zaměřili třeba na nesprávné předjíždění.

„Výrazně nám pomohla novela, která umožnila policii, aby tyto přestupky mohla projednávat na místě pokutou 4500 až 5000 korun a je za to šest bodů,“ podotýká Hodboď.

Policisté například zasahovali u nehody, kdy pětačtyřicetiletá řidička havarovala na rovném úseku a nabourala do plotu a brány u domu. Ošetřena byla v sanitním voze, kde podstoupila i dechovou zkoušku, která prokázala 4,67 promile v krvi.

Celkem v lednu policisté řešili téměř 34 tisíc přestupků, což je nárůst o více než dvanáct set. Na pokutách pak vybrali více než 490 milionů korun, proti loňskému lednu dvojnásobek. Velký vliv na řidiče tak zatím nový bodový sytém nemá. „Novela dobře nastavuje pravidla, řeší závažné přestupky a teď uvidíme, jakým způsobem bude ta aplikační praxe pokračovat,“ uvedl Hodboď.



Jediné, co se zatím projevuje, je to, že řada řidičů platí pokuty na místě, tedy neodvolávají se do správních řízení, kde jsou sankce i mnohonásobně vyšší.

Počet dopravních nehod stoupl

Počet dopravních nehod v lednu meziročně stoupl – letos se jich podle policejních statistik stalo o 48 více než loni. Stejně jako minulý rok při nich zahynulo čtyřicet lidí. O necelé dvě desítky je ale vyšší počet zraněných. Nejčastějšími příčinami nehod zaviněných řidiči motorových vozidel je nevěnování se řízení. Nepozornost při řízení v lednu způsobila přes dvanáct set nehod. O něco méně jich zavinili řidiči nepřizpůsobením rychlosti stavu vozovky. Právě tyto přestupky jsou od letošního roku přísněji trestány.

Pokud policie přistihne řidiče s mobilem v ruce při řízení, může si nově vysloužit pokutu na místě až 3,5 tisíce korun, ve správním řízení potom až deset tisíc korun, a čtyři trestné body. Za překročení rychlosti potom policie uděluje v nejzávažnějších případech zákaz řízení až na rok a půl a pokutu, ta se může vyšplhat k pětadvaceti tisícům a řidič dostane šest trestných bodů.