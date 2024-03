Začal fungovat námořní koridor do Gazy. První loď veze stovky tun jídla, akci zkomplikoval chybějící přístav

Podle kyperského tisku má plavidlo Open Arms plovoucí plošinu MMS Aris, jejímž prostřednictvím by se měl náklad dostat na pevninu. V sobotu vyplula ze Spojených států loď amerického námořnictva, která má u pobřeží Gazy vytvořit provizorní molo pro zakotvení větších lodí. Podle Pentagonu to ale bude trvat až dva měsíce.

Akci zaštiťují charity ze Španělska a Spojených států, celou zásilku nicméně financují Spojené arabské emiráty. Náklad lodi Open Arms na Kypru už zkontrolovali zástupci Izraele a plavidlo má i povolení od kyperské vlády a palestinské autonomie. Cesta do Gazy by měla trvat asi tři dny.

Sílící tlak na Izrael

Otevření námořního koridoru z Kypru navrhla vláda řecké části tohoto ostrova už koncem října, tedy tři týdny po vypuknutí války. S návrhem koridoru už tehdy souhlasilo několik evropských a arabských zemí, koncem prosince i izraelská vláda uvedla, že s jeho otevřením „v zásadě souhlasí“.

V posledních týdnech Spojené státy zesílily tlak na Izrael, aby koridor umožnil otevřít, a to v souvislosti se zhoršující se humanitární krizí v Pásmu Gazy, kde podle úřadů OSN hrozí hladomor. V posledních dnech se objevuje také stále více zpráv o úmrtí dětí v Pásmu Gazy kvůli dehydrataci a podvýživě.

„Pokud bude tento námořní koridor fungovat, mohl by zajistit přísun pomoci. Situace je čím dál dramatičtější,“ prohlásila šéfka unijní exekutivy Ursula von der Leyenová. „Děti umírají hlady. To nemůže pokračovat. Musíme udělat vše, co je v naší moci, abychom to zastavili,“ apelovala.

Připomněla, že Komise pomohla Palestincům celkovou sumou 250 milionů eur (asi 6,3 miliardy korun), ale je problém, jak pomoc na místo dostat. Je také nutné zajistit její bezpečnou distribuci. „Pomoc sama o sobě situaci nevyřeší. Izrael má právo se bránit před teroristy, ale pomoc civilistům musí být zajištěna. Lidé v Gaze potřebují neprodleně příměří,“ uvedla von der Leyenová. Palestinci podle ní potřebují také naději, že se situace vyřeší vznikem dvou států.

Britský list Guardian upozornil, že dvanáct izraelských lidskoprávních organizací v otevřeném dopise kritizovalo izraelskou vládu, že nezlepšila katastrofální humanitární situaci v Pásmu Gazy, ačkoliv ji k tomu koncem ledna vyzval Mezinárodní soudní dvůr (ICJ). V dopise navíc tvrdí, že humanitární pomoc do Gazy naopak během února klesla zhruba o polovinu.

Haag Izraeli v předběžném opatření nařídil, aby přijal kroky, které v Pásmu Gazy zlepší humanitární situaci a zabrání genocidě, z níž ho před haagským soudem viní Jihoafrická republika. Ta nicméně také žádala, aby soud v předběžném opatření nařídil Izraeli zastavit válečné operace v Gaze, což ICJ neudělal. O tom, zda se Izrael v Pásmu Gazy dopouští genocidy, haagský soud zatím nerozhodoval.