Moskva vrací těla padlých Ukrajinců zohavená a s pozůstatky Rusů, tvrdí Kyjev

před 2 h hodinami | Zdroj: RFE/RL , Kyiv Independent , New Voice of Ukraine/Novoje vremja , ČTK

„Tento proces je již tak složitý a zdlouhavý. A Rusko nám ještě i záměrně komplikuje proces identifikace. Těla se vracejí v extrémně znetvořeném stavu, části těl jsou v různých pytlích. Existují případy, kdy se pozůstatky jedné osoby vracejí i v různých fázích repatriace,“ uvedl ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko.

„Navíc během posledních repatriací nám předali i těla ruských vojáků – smíchaná s těly Ukrajinců,“ upozornil Klymenko.

„Rusové to mohli udělat úmyslně, aby zvýšili počet převážených těl a pracovně vytížili naše odborníky, a to vše doplnili cynickým informačním tlakem. Nebo to mohl být jejich obvyklý nedbalý postoj k vlastním lidem. V každém případě tato těla také identifikujeme,“ dodal ministr.