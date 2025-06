Rusové v Istanbulu přiznali, že unášejí ukrajinské děti, upozornil Zelenskyj

před 1 h hodinou | Zdroj: The Kyiv Independent , Ukrainska Pravda , ČTK

„Řekli jsme jim, že ukradli dvacet tisíc dětí, a oni odpověděli, že to nebylo dvacet tisíc – nanejvýš, říkali, jde o několik stovek,“ řekl ukrajinský prezident.

„Naši delegaci to pohorši… Upřímně, mně ne. Myslím, že je důležitější nezaměřovat se na číslo, ale na samotný fakt – přiznali, že unesli děti. My si myslíme, že jich jsou tisíce, oni říkají, že jsou to stovky, ale důležité je, že ten fakt uznali,“ dodal Zelenskyj.