Bílý dům zatrhl monitorování ruských únosů ukrajinských dětí

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončila program, který dokumentuje možné ruské válečné zločiny, včetně hromadných únosů ukrajinských dětí do Ruska. Píše o tom list The Washington Post (WP) s odvoláním na americké představitele obeznámené s opatřením. Krok znemožnil předávání důkazů prokurátorům, kteří vedou řadu trestních řízení, včetně případu u Mezinárodního trestního soudu (ICC).

Databáze může být v ohrožení, obávají se zákonodárci

Američtí zákonodárci mají podezření, že databáze výzkumné laboratoře o odvlečených ukrajinských dětech byla vymazána, což by pravděpodobně zmařilo úsilí o nalezení dětí a dohnání jejich únosců ke spravedlnosti.

„Máme důvod se domnívat, že data z úložiště byla trvale vymazána. Pokud by to byla pravda, mělo by to devastující následky,“ stojí v dopise skupiny zákonodárců v čele s demokratickým kongresmanem Gregem Landsmanem. Dopis je adresovaný ministru zahraničí Marcu Rubiovi a ministru financí Scottu Bessentovi.

V dopise se uvádí, že HRL již nemá přístup k satelitním snímkům potřebným ke sledování pohybu unesených dětí.

Další obavou zákonodárců je, že pokud databáze nebyla smazána, ale byla přemístěna, její obsah by nyní mohl být ohrožen a digitální forenzní důkazy by byly u soudu nepřípustné. Mluvčí ministerstva zahraničí potvrdil, že financování programu bylo zastaveno, ale neuvedl, zda byla data vymazána nebo ohrožena.

„Kdybyste chtěli ochránit Putina, tak to zničíte“

Trumpova administrativa, ať už kvůli své nekompetentnosti, nebo záměrně, zpochybnila věrohodnost důkazů o válečných zločinech, sdělil WP jeden z výzkumníků pod podmínkou anonymity. Na databázi s důkazy podle něj bylo vydáno dvacet šest milionů dolarů (bezmála 597 milionů korun) z peněz daňových poplatníků.

„Kdybyste chtěli ochránit Putina před trestním stíháním, tak tu věc zničíte. A oni to udělali. Jedná se o konečnou, soudně přípustnou verzi se všemi metadaty,“ řekl zdroj obeznámený se záležitostí agentuře Reuters.

Krok bude mít podle WP dopad i na Trumpovu snahu ukončit ruskou válku na Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že jakákoli dohoda o zastavení bojů musí zahrnovat navrácení pohřešovaných ukrajinských dětí Ruskem a vyvození odpovědnosti za jejich únos. Rubio nedávno novinářům řekl, že návrat dětí je důležitou otázkou, kterou je třeba „rozklíčovat“.