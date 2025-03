Soudce v USA zablokoval rozklad agentury USAID

USAID funguje od 60. let minulého století a poskytuje rozsáhlou pomoc v zahraničí, mimo jiné po přírodních katastrofách, na projekty bojující s chudobou či ochraňující životní prostředí.

Lidské životy v ohrožení

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí varovala, že výpadek americké finanční podpory povede k mohutnému omezení globálního boje proti smrtelným nemocem jako malárie nebo AIDS.

Pokud Spojené státy podporu nadále nebudou poskytovat, mohlo by to už letos způsobit 15 milionů dodatečných případů onemocnění malárií a zhruba 107 tisíc úmrtí na tuto nemoc navíc, řekl v Ženevě podle agentury DPA šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Přerušení projektů v boji proti viru HIV by pak podle něj mohlo způsobit, že na AIDS letos zemřou tři miliony lidí, což je trojnásobek oproti minulému roku.